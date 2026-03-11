Ya es de Champions y este jueves defiende su premio gordo

España supera por primera vez a Alemania en la lucha por el segundo billete extra para la máxima competición continental, que ahora mismo sería para los verdiblancos

La goleada del Real Madrid sobre el Manchester City (3-0, con 'hat-trick' en el primer tiempo de Fede Valverde), que se une a la fraguada el martes por Atlético de Madrid sobre el Tottenham Hotspur (5-2) y el empate postrero del FC Barcelona en su visita al Newcastle United otorga ventaja a los tres representantes de LaLiga que quedan en liza tras la disputa de los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League y, por vez primera en lo que va de temporada, propician que España desbanque a Alemania del segundo puesto en la encarnizada lucha por los dos billetes extra que concede la UEFA para su máxima competición de clubes.

Así las cosas, pese a que la Premier League ve peligrar la continuidad de tres de sus estandartes, no peligra su primer puesto en este ranking, mientras que el segundo y último sí parece mucho más abierto, protagonizando el más grande de los países ibéricos un 'sorpasso' que ha ganado fuerza por el empate postrero del Arsenal en casa del Bayer Leverkusen, con lo que España se coloca con 18.031 puntos, por los 18.000 'raspados' de los germanos, descolgándose casi definitivamente Italia (17.357) y Portugal (16.600) por los descalabros de Atalanta y Sporting CP, respectivamente.

El quinto de LaLiga, el Real Betis, iría ahora mismo a la UCL

Como ocurriera la pasada temporada con el Villarreal CF, el quinto de LaLiga, ahora el Real Betis con tres puntos de ventaja sobre el RC Celta, obtendría el premio gordo de acabar el curso. Por tanto, los de Manuel Pellegrini defenderán su privilegiada posición este jueves ante el Panathinaikos, como sus paisanos RC Celta contra el Olympique de Lyon, ambos en la Europa League, y Rayo Vallecano, rival del Samsunspor en la Conference League. También habrá tres representantes teutones (Friburgo, Stuttgart y Mainz), cuyos triunfos y empates valen los mismos puntos (dos y uno) que los de Champions, variando los premios por clasificarse para rondas futuras.

El Betis-Celta del domingo, doblemente importante ahora

El Real Betis recibirá el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 18:30 horas al RC Celta, actualmente sexto clasificado, que le daría alcance en la tabla clasificatoria en caso de vencer en La Cartuja, amén de apuntarse el duelo directo entre ambos, después del 1-1 de la primera vuelta en Balaídos. Ganar en Grecia, por tanto, servirá para afianzar la segunda plaza de LaLiga en la lucha por el segundo billete extra al primer torneo continental, mientras que vencer a los vigueses y alejarlos a seis puntos (siete con el 'goal-average' particular), manteniendo como poco ese mismo colchón con el RCD Espanyol y de ocho unidades con Real Sociedad, Getafe CF y Athletic Club se antoja fundamental igualmente.