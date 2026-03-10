"Contactos" confirmados con Marius Marin para avanzar su llegada gratis al Sevilla

Tras atar a Mercado, Juan Iglesias y Sangante, Cordón avanza en el pivote y, desde Pisa aseguran a ESTADIO que ya hay conversaciones activas con el medio rumano para su llegada gratis una vez que su club se ha echado a un lado

Antonio Cordón ha pisado el acelerador en la planificación para la próxima temporada y ya ha atado tres fichajes para el Sevilla 26/27 después de que hoy haya trascendido el acuerdo alcanzado con Arouna Sangante para recalar en Nervión con la carta de libertad una vez que acaba contrato en Le Havre.

Antes ya había convencido al lateral diestro Juan Iglesias para llegar libre en verano procedente del Getafe y alcanzado una entente con Independiente del Valle para el traspaso del centrocampista ofensivo de 22 años Patrik Mercado, única operación que hasta ahora supondrá un desembolso, pues se ha pactado su transferencia en alrededor de seis millones de euros.

El Pisa se resigna con su renovación y llegaría ibre

Además, el director de fútbol del Sevilla tiene otros frentes abiertos en los que también ha realizado avances, sobre todo en la incorporación del pivote, con un nombre subrayado en rojo. Así, semanas atrás, se conoció que Cordón ha fijado su punto de mira en Marius Marin, medio de contención de 27 años que milita en el Pisa y que cuadra en los parámetros deportivos y, sobre todo, en el económico.

No en vano, el internacional rumano termina contrato el 30 de junio y llegaría a coste cero, pues fuentes internas del club pisano aseguran a esta redacción que su renovación ya no es tema de debate después de que rechazara la última oferta puesta sobre la mesa.

Fuentes de la operación confirman conversaciones entre el Sevilla y el internacional rumano

Dentro de este contexto, desde Pisa, fuentes cercanas a las conversaciones, señalan a ESTADIO Deportivo que ya se han producido "contactos oficiales" con el entorno de Marius Marin para trasladarle el interés y tratar su aterrizaje el próximo verano.

De momento, no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo, pero las cartas ya están sobre la mesa en una operación que el futbolista ve con muy buenos ojos después de una larga etapa en el Pisa de ocho temporadas. Marin desea cambiar de aires y considera una opción interesante dar el salto al fútbol español, si bien no es el único equipo que ha llamado a su puerta.

Marin, con opciones de jugar el Mundial

Cabe apuntar que Marin tiene opciones de disputar el Mundial, pues Rumania afronta ahora la repesca para intentar ganarse un sitio en la cita norteamericana, y lo cierto es que al Sevilla le interesaría cerrarlo antes de este posible escaparate.

El valor de mercado del pivote, según Transfermarkt, asciende a tres millones de euros, su máxima cotización durante su carrera y llegaría al Sevilla como agente libre, uno de los grandes motivos que lo acercan a Nervión, si bien Marin no es la única vía que maneja Cordón para la parcela defensiva de la medular.