Alcaraz arrasa a Dimitrov y alarga su espectacular racha de victorias

El murciano no deja pasar ni una y comienza en el primer Masters 1000 de la temporada y sigue siendo invicto en este 2026

Carlos Alcaraz ha arrancado su participación en el Masters 1000 de Indian Wells con una victoria sólida ante Grigor Dimitrov. El murciano no dio opciones al búlgaro y cerró el partido con un marcador de 6-2 y 6-3, confirmando las buenas sensaciones con las que llega a este tramo de la temporada.

Un invencible Alcaraz

El encuentro comenzó con ambos jugadores tanteándose. Tras un intercambio inicial para poner el 1-1, Alcaraz empezó a imponer su ritmo. Un ritmo tan acelerado que no cualquiera lo aguanta, ya que a partir del juego del 2-1 el búlgaro se vino abajo. Dimitrov cometió varios errores no forzados, incluyendo dobles faltas, que permitieron a Carlitos conseguir el primer break del partido.

A partir de ahí, el set fue un monólogo del número 1 del tenis. Mientras Carlitos se mostraba muy firme con su saque, Dimitrov sufría para mantener el suyo, encadenando fallos con el revés. Alcaraz aprovechó la desconexión de su rival para volver a romper y cerrar la primera manga por un contundente 6-2 en 40 minutos.

Poco más de una hora

El segundo set fue algo más disputado, al menos en el marcador inicial. Dimitrov intentó reaccionar y tuvo su gran oportunidad en el tercer juego cuando iban 1-1 e impuso su única bola de break de todo el encuentro. Alcaraz la salvó con determinación, recurriendo a una dejada que cortó el ritmo de del búlgaro y le permitió mantener su servicio.

Dimitrov trató de aguantar el pulso buscando las líneas, pero la precisión de Alcaraz acabó pesando más. Con 4-3 en el marcador, el murciano firmó un juego en blanco con varios golpes ganadores que dejaron las búlgaro sin respuesta. El desenlace llegó en el octavo juego. Alcaraz apretó, forzó los errores de Dimitrov y consiguió el break definitivo para ponerse 5-3. No falló con su servicio y selló el pase a la siguiente ronda.

Próximo objetivo: Rinderknech

Con esta victoria resulta con rapidez, poco más de una hora, el murciano confirma su condición de favorito y avanza sin un desgaste físico excesivo. Ahora tendrá que verse las caras con Arthur Rinderknech en la tercera ronda. El jugador francés llega a este duelo tras un camino menos exigente, ya que se benefició de la retirada por lesión del argentino Francisco Cerúndolo. Este margen de descanso y la contundencia mostrada ante Dimitrov permiten a Alcaraz afrontar el siguiente compromiso con muchas ganas, ilusión y sobretodo el sueño de seguir invicto todos los partidos posibles.