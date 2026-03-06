Precio intacto por Nazinho y un obstáculo menos para el Betis

El Betis baraja seriamente reactivar la operación que se frustró en verano por el luso y desde Alemania apuntan que se cae un rival de nivel para los verdiblancos por el precio exigido por su club, el mismo que pactó con los verdiblancos meses atrás

En palabras recientes, Manu Fajardo ha asegurado que han empezado a planificar la campaña 26/27 y que, en consonancia con Pellegrini, en la hoja de ruta "hay posiciones claras que se tienen que reforzar para verano".

Sin duda, una de las demarcaciones a las que se refiere el director deportivo verdiblanco es el carril zurdo después de que el pasado verano quedara poco para otra remodelación integral y en enero se estudiara la posibilidad siempre y cuando se produjera la salida de Ricardo Rodríguez.

Finalmente, el internacional suizo no se movió en ninguna de las dos ventanas, pero en junio termina contrato y pondrá fin a su etapa como verdiblanco, por lo que el Betis se lanzará nuevamente al mercado para reforzar un puesto que se le resiste a Fajardo una vez que el regreso de Junior no ha respondido por ahora a las expectativas.

Nazinho, de nuevo opción preferencial para el carril zurdo

Sobre la mesa, como informó ESTADIO, sigue el nombre de Nazinho como opción preferente para el carril siniestro después de que en el anterior mercado estival se pactara un acuerdo con el carrilero portugués y se avanzara con su club, el Círculo de Brujas, un traspaso cifrado en alrededor de seis millones de euros con bonus incluido.

Sin embargo, su llegada no se pudo consumar al no salir Ricardo Rodríguez, pero nunca se ha caído de la agenda de Fajardo y el deseo del lateral zurdo de 22 años de militar en el Betis sigue vigente.

De ese modo, en el club verdiblanco barajan seriamente reactivar la operación por dichas cantidades, pues, como ha trascendido en las últimas horas, el Círculo de Brujas mantiene sus pretensiones en dichas cifras, con matices dependiendo del club que llame a su puerta.

El precio que su club le ha pedido al Stuttgart por su traspaso

No en vano, Sky Sports Alemania, que días atrás había revelado el interés del Stuttgart por sus servicios, asegura que los rectores del club belga piden entre seis y ocho millones por el internacional sub 21 con Portugal. Montante que no cuadra para el club teutón, que, por el momento, según dicha información, se echa para un lado al considerar esa cifra lejos de su alcance a día de hoy.

Por ende, se trata de un obstáculo menos en el camino del Betis, que se plantea pagar la cantidad pactada el pasado verano con el factor a su favor de que cuenta con la luz verde del futbolista, deseoso de dar el salto al fútbol español.

Cabe apuntar que Nazinho firmó un mes de febrero espectacular, con dos goles y una asistencia, y que Transfermarkt lo valora en cuatro millones de euros.