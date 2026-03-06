Betis Deportivo 3-1 Sevilla Atlético: Pablo García se reivindica con esperanzas para los béticos y hunde al eterno rival

El Betis Deportivo se impone en el derbi chico con dos goles de Pablo García y uno de Morante para levantar el tanto inicial de Valentino en un partido marcado por el penalti y la expulsión de Jalade a los 20 minutos

Pablo García regresó al filial para resultar decisivo en un derbi chico (3-1) que le otorga esperanzas al Betis Deportivo y reduce drásticamente las opciones del Sevilla Atlético de salvarse a pesar de que se adelantó en el marcador.

Valentino premió el buen comienzo nervionense con el 0-1, pero un error garrafal de Jalade, que cometió un penalti infantil y vio la roja a los 20 minutos, decantó el choque después de que Pablo García transformara la pena máxima.

Ya con el viento a favor, los de Fragoso le dieron la vuelta al resultado antes del descanso con tanto de Morante tras un detallazo del de Alcosa, que en el arranque de la segunda parte sentenció el choque con un golazo marca de la casa para reivindicarse a lo grande bajo la mirada de Antony, que no quiso perderse el derbi chico.

El Sevilla Atlético pegó primero

Así las cosas, el duelo de máxima rivalidad, comenzó con la intención bética de asumir el control del juego y marcar el ritmo ante un Sevilla Atlético con una presión selectiva y las líneas juntas para tratar de robar y hacer daño a la espalda. Una propuesta que le funcionó en los primeros compases del juego ante las imprecisiones de un filial bético visiblemente más nervioso ante su público que su eterno rival y que buscaba de forma compulsiva a Pablo García.

Así, varios errores en la salida y dudas en la retaguardia permitieron a los de Luci avisar pronto en una acción de Collado, que le ganó la partida a su marcador en el 5' y, con todo a favor, mandó fuera su remate. El Betis trató de replicar, pero le faltaba velocidad en las transiciones y precisión, y el SAT no perdonó en la segunda ocasión que tuvo.

De ese modo, al cuarto de hora, en una acción a balón parado, Manu González falló en su salida y el balón suelto lo cabeceó a la red Valentino Fattore, marcando su segundo tanto consecutivo.

Error grave de Jalade que cambia el derbi chico

El tanto fue un jarro de agua fría para los verdiblancos, noqueados durante unos minutos, pero no tardaron en igualar merced a un error infantil de Robert Jalade, que evitó el remate de Rodrigo Marina con un claro agarrón de la camiseta. El colegiado pitó penalti y expulsó con roja directa al defensa tras revisar la acción en la pantalla al considerar que derriba al bético en una ocasión manifiesta de gol. Pablo García fue el encargado de igualar el choque desde los 11 metros en el 23'.

Empezaba otro partido diferente con el Betis Deportivo en superioridad numérica y que intentó lanzarse al cuello de los nervionenses para tratar de maximizar su ventaja de inmediato. Luci movió ficha con la entrada de Bornes por Collado y lo cierto es que el Sevilla resistió la embestida de los locales con un buen posicionamiento. Sin embargo, en el minuto 38', un detalle de tacón de Pablo García habilitó a Borja Alonso, cuyo centro quedó muerto a los pies de Morante, que no desperdició la ocasión de oro.

Pese al durísimo golpe, el Sevilla Atlético pudo empatar antes del descanso con un disparo lejano de Isra Domínguez, pero lo despejó Manu González y se alcanzó el ecuador con victoria bética.

Golpe definitivo de Pablo García en la reanudación

Y la segundo parte no pudo comenzar mejor para un Betis Deportivo dispuesto a resolver por la vía rápida ante un Sevilla Atlético con un nuevo cambio con la entrada de Alcaide. De hecho, en el 47', Pablo García se asoció con Rodrigo Marina, se presentó en el borde del área y armó un disparo que solo pudo llegar a rozar Alberto Flores. 3-1 y partido prácticamente sentenciado por la calidad diferencial del atacante de Alcosa.

Con uno menos desde demasiado pronto, los de Luci apenas si lograron inquietar mínimamente a un rival con confianza que además se defendía muchos minutos con el balón tratando de abrir el campo. De hecho, estuvo más cerca la goleada bética que la emoción, pues Rodrigo Marina acarició el cuarto con un remate acrobático.

No obstante, el marcador ya no se movería y con el pitido final estalló la euforia de los verdiblancos, que dejan tremendamente tocados a los sevillistas, hundidos en la tabla, y toman impulso en busca de una salvación ahora menos utópica.