Aridane aterriza en el Cartagena tras quedar libre del Almería

El FC Cartagena refuerza su defensa con el fichaje del veterano central Aridane Hernández, que llega libre tras su etapa en la UD Almería

El FC Cartagena ha confirmado oficialmente la incorporación del central Aridane Hernández, un fichaje que el club llevaba días preparando y que finalmente se ha anunciado este viernes. El experimentado defensa canario llega como agente libre tras finalizar su etapa en la UD Almería y firma un contrato hasta final de temporada, con la posibilidad de ampliar su vínculo si el equipo logra el objetivo del ascenso.

El futbolista, que está a punto de cumplir 37 años, aportará experiencia, liderazgo y presencia física a una zaga que ha tenido pocos efectivos disponibles durante buena parte del curso.

Un refuerzo necesario para la zaga albinegra

La llegada de Aridane Hernández responde a la necesidad del club de reforzar el centro de la defensa, una posición que ha estado muy limitada durante la temporada. El equipo dirigido por Íñigo Vélez ha tenido que afrontar muchos partidos prácticamente con solo dos centrales disponibles.

Durante gran parte del campeonato, los únicos defensores que han sostenido la línea defensiva han sido Rubén Serrano e Imanol Baz, quienes han acumulado muchos minutos ante la falta de alternativas. La situación se complicó aún más tras la salida de Fran Vélez en el mercado invernal.

Con este movimiento, el Cartagena gana profundidad en la plantilla y podrá contar con más rotaciones en una posición clave para el tramo final de la temporada.

Un jugador con amplia trayectoria en el fútbol español

El nuevo central albinegro cuenta con una larga carrera en el fútbol profesional. A lo largo de los últimos años ha defendido los colores de varios equipos importantes del fútbol español, entre ellos CA Osasuna y Rayo Vallecano, clubes con los que disputó numerosas temporadas en Primera División.

En total, Aridane acumula más de 400 partidos oficiales a lo largo de su carrera. En la máxima categoría del fútbol español ha disputado 124 encuentros, mientras que en Segunda División suma 92 partidos defendiendo a equipos como Cádiz CF, Osasuna o el propio Almería.

Su último partido oficial tuvo lugar el 21 de diciembre de 2025, por lo que ahora deberá recuperar ritmo competitivo antes de volver a tener protagonismo en el terreno de juego.

Un nuevo desafío en su carrera

El fichaje también supone una nueva etapa para el defensa canario, ya que será la primera vez que compita en la Primera RFEF. El objetivo del jugador es ayudar al FC Cartagena a luchar por regresar al fútbol profesional.

En estos momentos, el conjunto cartagenero se encuentra muy cerca de los puestos de playoff de ascenso, lo que hace que cada refuerzo sea importante para mantener el nivel competitivo del equipo en la recta final del campeonato.

Próximos pasos tras su fichaje

En los próximos días, Aridane Hernández deberá superar el correspondiente reconocimiento médico antes de integrarse de forma definitiva en la dinámica del grupo. Una vez completado este trámite, comenzará a entrenar bajo las órdenes de Íñigo Vélez junto al resto de la plantilla.

El club confía en que la veteranía y experiencia del central puedan aportar estabilidad a la defensa y ayudar al equipo en un momento clave de la temporada, en el que cada punto será fundamental para seguir aspirando al ascenso.