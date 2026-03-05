Decisión confirmada y unánime con Pablo García en el Betis: "Que juegue lo máximo posible"

Dani Fragoso ha corroborado el paso decidido con el canterano de cara a mañana y que cuenta con el respaldo de todas las partes como solución para dos situaciones complicadas

El pasado miércoles trascendió que Pablo García regresará este viernes, de momento, al Betis Deportivo para la disputa del derbi chico. que se disputará mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a partir de las 21:00 horas. El extremo dista a día de hoy de erigirse en una pieza importante en los planes de Pellegrini y el filial necesita más recursos de cara al duelo cainita para dar un paso importante en una salvación cada vez más complicada.

Una decisión de consenso que cuenta con el respaldo de todas las partes implicadas, tal y como ha confirmado este mediodía el entrenador del segundo equipo verdiblanco, Dani Fragoso. No en vano, el técnico ha explicado que todos comparten que es lo mejor en este momento tanto para el futbolista, que ha dado luz verde sin ningún problema, al contrario, como para los intereses del club, que quiere poner toda la carne en el asador para que el filial no pierda la categoría.

Dani Fragoso verbaliza la decisión tomada con Pablo García

“Que vaya a jugar el derbi chico es decisión suya, nuestra y del club”, aseguró en La Jugada de Canal Sur Radio de manera tajante Dani Fragoso, que entiende que es primordial que en un talento en plena proyección como Pablo García tenga minutos: “Es del club y cuando no juegue en el primer equipo, que juegue lo máximo posible”.

Estas últimas palabras dan que pensar que esta medida podría alargarse más allá del partido contra el Sevilla Atlético para ayudar al filial en su complicado objetivo, aunque, por ahora, las vistas están puestas en el choque de este viernes, vital para los dos equipos, ambos metidos en zona de descenso.

"Sabemos que será un partido importante por la clasificación y los puntos. El derbi es siempre un aliciente y más jugarlo en casa”, apuntó el preparador del Betis Deportivo, que relevó en el cargo a Javi Medina.

Sumido en el ostracismo a las órdenes de Pellegrini

Pablo García no viste la elástica del segundo equipo desde el 17 de mayo de 2025 contra el Antequera, por lo que lo volverá a hacer 294 días después de la última vez sin que se le caigan los anillos en absoluto por ello.

Es una solución para contar con protagonismo una vez que encadena cuatro partidos sin disputar ni un solo minuto con el primer equipo, lo que obviamente frena su evolución y menoscaba su moral tras su ilusionante irrupción. El derbi chico será una ocasión magnífica para reivindicarse y demostrar que no ha perdido ni un ápice de la mordiente por la que dio el salto este verano.