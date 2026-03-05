Real Madrid - Virtus Bolonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El conjunto dirigido por Sergio Scariolo no puede despistarse de cara a mantenerse entre las seis primeras posiciones de la competición continental

Sobra decir que ya cada partido es vital. Un Real Madrid muy bien situado en la clasificación de la Euroliga, ya que es cuarto con un balance de 18-11, recibe este jueves 5 de marzo al Virtus Bolonia en el Movistar Arena, primer partido tras el parón por ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027.

Aunque los blancos sienten su cancha como un auténtico fortín, Sergio Scariolo no pude sino lamentar la carga de trabajo con la que llegan sus pupilos al choque con los italianos, especialmente los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que disputaron media hora en el encuentro ante Panamá celebrado en Buenos Aires.

"No es la situación ideal. Además de los minutos de partido, está el viaje. De hecho, los datos sobre el sueño que han ido acumulando los jugadores son muy malos. Tenemos que ver cómo podemos tener rendimiento sin riesgo de lesión, porque por supuesto, es mucho más peligroso y grave en esta situación", explica.

Aunque el italiano suele tener claro el plan a seguir sobre la cancha, en esta ocasión entiende que lo más interesante es esperar a ver cómo están sus chicos. "El equipo tiene una identidad muy marcada y definida, pero esperaremos a última hora para tener un 'feedback' claro de los jugadores".

Una Virtus sin opciones de casi nada

La Virtus, entrenado por el serbio Dusko Ivanovic, ocupa el puesto 14 de la tabla, fuera de los puestos de 'play-in' y 'play-off' con 13 triunfos y 16 derrotas. Sin embargo, llegan tras vencer al Barça en la última jornada, en la 29, en casa por 85-80.

Además de Morgan y Edwards, mejor valorado (11,1) y máximo anotador (11) del equipo italiano respectivamente, destaca el ala-pívot transalpino Saliou Niang, de 21 años, que, en su primera temporada en la élite europea, ya ha dejado muestras de su portentoso físico y calidad.

A qué hora es el Real Madrid - Virtus Bolonia de la jornada 30 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Virtus Bolonia, perteneciente a la jornada 30 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 5 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Movistar Srena de la capital de España.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Virtus Bolonia de la jornada 30 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Virtus Bolonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.