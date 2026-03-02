El principal escollo para fichar a Unai Núñez

El defensa está cedido por el RC Celta al Valencia CF, teniendo el equipo de Mestalla una opción de compra de 5 millones de euros. El defensa está convenciendo en las últimas semanas pero el problema no es esa cantidad de dinero sino el salario que percibe el propio futbolista

El fichaje de Unai Núñez por el Valencia CF ha sido todo un acierto. Al defensa le costó entrar en el equipo titular de Carlos Corberán, pero cuando lo ha hecho ha sido para convertirse en indiscutible. Rendimiento bueno y ayudar en dos victorias en los últimos cuatro partidos que le dan aire al Valencia CF en la lucha por la permanencia en Primera división. Su nivel de juego hace ya que se ponga sobre la mesa si el Valencia CF debe ejecutar la opción de compra que tiene sobre él. Sin embargo, el principal problema no radica ahí sino en el salario que tiene actualmente.

El Valencia CF tiene la opción de fichar a Unai Núñez, pero su salario no lo pone fácil

El Valencia CF se reforzó en defensa durante el pasado mercado de invierno con el fichaje de Unai Núñez. El club de Mestalla hizo un esfuerzo para incorporar al central que estaba cedido en el Hellas Verona. Al final, desbloqueó la operación y consiguió su cesión guardándose una opción de compra de 5 millones de euros que irían a parar al RC Celta que tiene bajo contrato al futbolista hasta el 30 de junio de 2027.

Dicha cantidad de dinero, que no es elevada aunque con Peter Lim y Meriton hay que ser cautos porque no son dados a gastar, no debería ser problema para fichar a Unai Núñez. Lo que sí es una barrera es el salario que tiene Unai Núñez con el RC Celta. El defensa tiene que percibir unos 4 millones de euros brutos por su última temporada en el RC Celta, siendo ese el detalle que se tendría que limar en caso de que el Valencia CF ejecute la opción de compra.

Un sueldo nada desdeñable por un jugador de 29 años y que va un poco a la contra de que lo que planea hacer el Valencia CF en otros casos como es el de Diakhaby al que quiere dar salida, entre otras cosas, por su elevado salario.

El Valencia CF le quiere dar salida a Diakhaby que tiene un salario similar a Unai Núñez

Al margen de lo que pueda suceder con Unai Núñez, la realidad es que el Valencia CF quiere contener sus gastos en salarios. Es por ello que el sueldo actual del central es un pequeño problema.

De este modo, el Valencia CF quiere dar salida a Mouctar Diakhaby el cual se embolsa unos 4'5 millones de euros brutos por temporada.