La despedida de Coudet y su recambio para el banquillo del Alavés

Sin cláusula de rescisión, los clubes negocian ahora una cantidad económica para cerrar la desvinculación del técnico argentino, que este lunes se despediría de la plantilla y marcharía a Madrid para tomar un vuelo con destino a Argentina. La prioridad del Alavés para sustituirlo sigue siendo Quique, aunque gusta también mucho Imanol; Pimienta ha sido ofrecido y valorado

La salida del Chacho Coudet del Deportivo Alavés está a punto de concretarse. Tras haberle dado ya el ‘sí’ a River Plate, como avanzó el diario Olé, las partes terminan ahora de cerrar el acuerdo de desvinculación del técnico argentino, que este mismo lunes se despediría en principio de la plantilla babazorra para, así, poder emprender su camino hacia el Monumental.

Habiendo tanteado a Solari y Crespo tras la salida del Muñeco Gallardo, el primero en la lista de River Plate siempre fue Coudet, contactando con su representante -Bragarnik- el pasado viernes. Su agente esperaría a que el Alavés se midiera al Levante para comentar la situación con su representado, llegando la propuesta formal de los Millonarios en la noche del sábado.

Coudet, por su parte, lo ha tenido claro desde el primer momento, habiendo jugado en River hasta en dos etapas diferentes como futbolista y habiendo ganado allí cinco títulos. Una llamada que, según el entorno del técnico, es para él como si lo hubiera hecho el Real Madrid o el Barcelona.

El Deportivo Alavés entrena este lunes a las 15:00 horas en Ibaia, viajando tras ellos a Madrid, desde tomará un avión hasta Argentina, donde lo esperan su mujer y cuatro hijos, comenzando su nueva andadura como entrenador de un River Plate que lleva en el corazón y con el que firmará hasta diciembre de 2027.

El sustituto de Coudet en el Deportivo Alavés

Ahora, el Deportivo Alavés trabaja de manera paralela en la tarea de encontrar cuanto antes un recambio para el Chacho Coudet en el banquillo del Deportivo Alavés. Al no tener el argentino cláusula de rescisión, se busca entre los clubes un acuerdo económico que facilite la salida del entrenador y en gran medida ayude, también, para acometer el fichaje de su refuerzo. En Mendizorroza, además, no querían contar con un entrenador descontento en el banquillo, teniendo por delante la complicada misión de asegurar la permanencia.

Como ya informó ESTADIO Deportivo, la prioridad para ocupar el vacío que dejará Coudet es Quique Sánchez Flores, quien no se hace cargo de un banquillo desde que dejara al Sevilla FC tras conseguir el objetivo con el que también fue contratado a mitad de temporada en la 23/24.

También interesa mucho Imanol Alguacil, que recientemente ha sido destituido del Al Shabab de Arabia Saudí, aunque su caché es demasiado elevado y el de Orio tampoco ve del todo claro el coger un proyecto deportivo ya empezado y a estas alturas de la competición. García Pimienta, quien tampoco entrena desde que saliera el pasado curso del Sevilla FC, ha sido ofrecido, aunque no es la preferencia.