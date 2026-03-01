La puerta que se abre a Mariano en el Alavés con la potencial salida de Coudet

El delantero de 32 años podría estar ante un cambio de escenario en el conjunto babazorro si se termian confirmando la salida del técnico argentino a River Plate, que no cuenta con el futbolista dominicano

Mariano Díaz está viviendo una temporada atípìca en el Deportivo Alavés. El delantero de 32 años convenció a la dirección deportiva en el mercado de fichajes de verano y por ello llegaron a un acuerdo para que fuese parte de la plantilla de Coudet durante la presente temporada. Sin embargo, el ex del Sevilla no cuenta para el técnico argentino desde finales del pasado año, situación que podría cambiar si finalmente el entrenador del equipo babazorro confirma su salida a River Plate. Con ello, el futbolista dominicano podría volver a tener minutos.

Coudet, tajante con la situaciónn de Mariano en el Alavés

Coudet fue claro hablando, en una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado nueve de enero, sobre la situación de Mariano en el Alavés, además de la de Diarra: "Intento conducir un grupo y un club con las reglas muy claras. No creo que afecte al grupo porque hay situaciones que si se presentan, se sabe lo que puede suceder. Es nuestra realidad en cuanto a conducción. Somos serios y el club también y hay cosas que no se pueden permitir. Todos, en nuestro trabajo, tenemos que cumplir cosas. Y sabes que tienes un jefe que te marca el camino y si de desvías, el equivocado eres tú". De esta manera, la realidad es que el ex del Real Madrid lleva sin vestirse de corto desde el encuentro de Copa del Rey frente al Portugalete, donde fue titular, disputó 62 minutos y el equipo babazorró cayó eliminado en segunda ronda de la competición. Tras ello, fue convocado para el choque contra la Real Sociedad y ante el equipo de Xabi Alonso por aquel entonces, sin jugar un minuto en ambas jornadas. De esta manera, el dominicano no volvió a entrar en una convocatoria por decisión técnica del técnico argentino.

En este sentido, el Alavés entra en un momento delicado de cara a los tres últimos meses de LaLiga EA Sports, ya que podría perder a su entrenador, ante la dificultad de encontrar un nuevo técnico que se haga cargo para, como mínimo, las 12 últimas jornadas del campeonato doméstico. Sin embargo, la potencial salida de Coudet podría abrir una nueva puerta a Mariano, que podría volver a tener minutos en el conjunto babazorro si finalmente se confirma la salida del argentino. Las diferentes fuentes han apuntado que tiene ya un acuerdo con River Plate, por lo que se mantiene la incertidumbre por su presencia en el próximo encuentro del conjunto vasco, ante el Valencia en Mestalla.

Mariano, a la espera de novedades en el banquillo del Alavés

Mariano se mantiene a la espera de que se confirmen las noticias sobre el acuerdo que ha alcanzado River Plate con Coudet. Nombres como el de Quique Sánchez Flores han comenzado a sonar como posibles sustitutos de un técnico argentino que se encargó de desmentir cualquier tipo de rumor tras la derrota ante el Levante del pasado viernes: "Si yo tuviese un contacto lo diría, porque tampoco tiene nada que ver una cosa con la otra, no tengo por qué ocultar algo. Si hubiese un contacto habría que ver también qué piensa el Alavés". Por el momento, el equipo pone el foco en el choque del siguiente domingo ante el Valencia en Mestalla, sin la presencia del ex del Real Madrid, que podría estar ante un giro de 180 grados en el conjunto vasco.