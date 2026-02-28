Intento de asalto a La Cartuja y llamamiento de los Biris: "De blanco somos señores; de rojo, tormenta"

"Ellos pueden tener sus cuentos, pero nosotros tenemos historia. Sevilla nos pertenece", asevera el vídeo motivacional difundido por la famosa peña nervionense

Con la extendida remezcla de la pieza 'Oh Fortuna' de los Carmina Burana arranca el vídeo que, tras un par de días cebando a sus seguidores, ha publicado este 28-F la peña Biris Norte en sus redes sociales. Tras la rotunda introducción, una locución llama a filas al sevillismo, que, con el 'hashtag' #TODOSDEROJO, aboga por teñir del color que más representa a su mitad de Sevilla una ciudad bipolar donde las haya como la capital andaluza. Para convencer y alistar, una voz veterana y un lema: "La blanca es elegante, es pura, es historia. La roja es guerra. De blanco somos señores; de rojo somos tormenta".

"De niño, yo siempre pedía la camiseta roja", comienza la voz en off, que ha encantado a miles de hinchas nervionenses: "La vida no es comodidad; la vida no es casa; la vida no es un aplauso fácil. La vida es salir al campo arriba, escuchar su ruido y callarlo. La vida es roja; el rojo es el color del peligro, el color que te advierte: no cruce, aquí mandamos nosotros. Durante el Renacimiento, cuando el hombre se atrevía a cruzar los límites del mundo, marcaba en rojo las lindes de su tierra, y escribía 'aquí hay dragones'. Que lo sepan en el otro lado de la ciudad, que aquí hay dragones, que aquí está el Sevilla Fútbol Club".

Y seguía: "Luego, el color del amor que quema (no de cariño cómodo), del amor que no negocia, del que desaprieta los dientes cuando el partido se pone feo, del que empuja cuando las piernas no responden. El derbi no se juega con talento, se juega con carácter, con memoria y con orgullo. Ellos pueden tener sus cuentos, pero nosotros tenemos historia. Ellos pueden sentirse lo que quieran, nosotros sabemos lo que es reinar en Europa. Ellos pueden soñar, nosotros ya lo hemos vivido. Está demostrado: cuando viste de rojo, crece, te hace más grande, más fuerte, más temido, y el rival... el rival lo siente".

Para terminar con la enésima alusión al Betis: "El rival lo nota cuando pisa el césped, lo escucha cuando ruge la grada, lo entiende cuando el estadio empieza a temblar, porque el domingo no volvemos a un partido, volvemos a nuestro campo de juego preferido, volvemos a jugar donde el miedo cambia de bando, donde el rival mira el reloj, al estadio donde nadie respira tranquilo cuando el rojo aprieta, volvemos para recordar quién manda en esta ciudad, volvemos a decirlo sin pedir permiso, sin bajar la voz, sin mirar a nadie. Sevilla nos pertenece, porque Sevilla no se explica, Sevilla se hereda, se sufre. Sevilla se defiende, Sevilla Fútbol Club".

La Policía frustra más 'fechorías' en los aledaños del otrora Estadio Olímpico

Si el martes pasado aparecían pintadas y símbolos propios de los Biris en diferentes zonas de La Cartuja, la Policía frustraba en la noche del viernes más destrozos o 'fechorías' de los radicales del Sevilla FC en la que se ha convertido este año y hasta 2028 en la zona de influencia de su eterno rival, trasladada desde Heliópolis a los confines de la antigua Expo 92 y el estadio de fútbol que se construyó para el Mundial de Atletismo de 1999 y las candidaturas olímpicas de 2004 y 2008.

Así, diferentes perfiles ultras en las redes sociales recogían fotografías de los seguidores nervionenses posando en zonas de la isla sevillana y marchando hacia la misma antes de ser detenidos y obligados a volver tras sus pasos por los efectivos de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado para impedir incidentes y, fundamentalmente, enfrentamientos con sus iguales del Real Betis, moradores del Gol Sur del Benito Villamarín, ahora del otrora Estadio Olímpico.