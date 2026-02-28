Sevilla Atlético 1-1 Atlético Madrileño: Valentino hace justicia con uno menos en el 99

El colista del Grupo 2 iba camino de su sexta derrota consecutiva y su noveno partido sin marcar, pero el 'hijo pródigo' firma un empate con uno menos de más valor anímico que deportivo

Una falta peinada al fondo de las mallas por Valentino Fattore, cuando el Sevilla Atlético jugaba con diez por la injusta expulsión de Ibra Sow, supuso el empate en el minuto 99 y el fin a una racha de cinco derrotas seguidas y, casi que peor, ocho jornadas sin marcar. Sin pegada, los de Luci Martín se estaban quedando sin esperanzas de permanencia y, si bien el punto sobre la bocina tiene más valor anímico que deportivo, hace justicia al menos para un equipo que encajó en uno de sus pocos errores defensivos de una tarde en la que, como de costumbre, todo se aliaba en contra. Al menos, aunque sea por 'goal-average', entrega simbólicamente el 'farolillo rojo' del Grupo 2 y sueña.

El primer aviso llegó del colchonero Rafa Llorente, despejando la zaga franjirroja bajo palos, aunque las dos siguientes escaramuzas fueron locales: si bien no valía por un presunto fuera de juego, a punto estuvo de llegar Nico Guillén a bocajarro al pase de la muerte de Alberto Collado cumplido el cuarto de hora, mientras que Isra Domínguez regateaba a continuación a Dani Martínez para disparar a las manos de Esquivel. A la media hora, se revisó en el 'VAR low cost' una posible agresión de Rayane Belaid que quedó en amarilla, igualándose el partido hasta el descanso, con más intentos lejanos que ocasiones claras de gol.

En la reanudación, paso al frente de un Sevilla Atlético ganador de casi todos los duelos, agresivo y vertical. No quedaba otra que arriesgar, pues eran ya cinco derrotas consecutivas y ocho jornadas sin ganar (y ni siquiera marcar), aunque los de Fernando Torres intentaban aprovechar los espacios, como un Rafa Llorente que la mandó arriba con mucho a favor. Tampoco Arnau Ortiz atinó a darle colocación y potencia a su buena diagonal desde la izquierda. Por su parte, no cejaba en su empeño el filial nervionense, acariciando el primero Miguel Kpebane en una acción personal y perdonando Eric Alcaide casi sin ángulo tras un servicio al segundo palo de Alberto Collado.

El que no perdonaría es Iker Luque, presto a remachar a la red un despeje en la misma línea de Valentino Fattore a lanzamiento a quemarropa de Arnau Ortiz. Un jarro de agua fría, injusto a todas luces para los merecimientos de unos y otros sobre el césped. Buscó inmediatamente la heroica Luci Martín, sacando toda la pólvora que le quedaba en el banquillo, si bien Ibra Sow estuvo poco más de tres minutos sobre el campo por un manotazo sobre el pecho de un oponente que ni mucho menos merecía la roja directa, aunque Ibáñez Juárez se ratificó tras consultar el monitor.

Pese a todo, Robert Jalade tuvo el 1-1 en el alargue, pero cabeceó solo a las manos de Salvi Esquivel. Quiso perder tiempo el otrora 'Niño' Torres con dos cambios en la última jugada, una falta lejana que costó la segunda amarilla a un Jero Spina que había bordeado la roja directa con una fea entrada mediado el segundo tiempo. Cogió entonces la pelota el blindado Nico Guillén, que la puso de dulce con su zurda para que el nieto de Héctor Scotta la peinara al segundo palo, imposible para el meta internacional sub 21, desatando la euforia en un Sevilla Atlético que no ha dicho todavía su última palabra, pese a que se ha quedado ya casi sin margen de error.

Ficha técnica del Sevilla Atlético - Atlético Madrileño de Primera RFEF

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Valentino, Iker Muñoz, Robert Jalade, Manuel Ángel; Alcaide (Ibra Sow 84'), Lulo Dasilva (Edu Altozano 84'), Rivera (Miguel Kpebane 65'), Nico Guillén; Collado (Álex Costa 79'); e Isra Domínguez (Pedraza 79').

Atlético Madrileño: Esquivel; Boñar, Spina, Dani Martínez, Perovic (Barboza 98'); Bellotti, Morcillo; Rafa Llorente (Sits 87'), Rayane Belaid (Jano Monserrate 57'), Arnau (Corral 98'); y Cubo (Iker Luque 57').

Árbitro: Ibáñez Juárez (murciano). Roja directa al nervionense Ibra Sow (87') y doble amarilla al colchonero Spina (96'). Amonestó también a los locales Pedraza y Valentino, así como a los visitantes Rayane Belaid, Bellotti y Barboza (en el banquillo).

Goles: 0-1 (76') Iker Luque; 1-1 (99') Valentino.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26ª del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla ante 720 espectadores.