MotoGP 2026 GP Tailandia en directo | La carrera sprint del Gran Premio de Tailandia de motociclismo con Marc Márquez y Jorge Martín

El mundial de MotoGP arranca 104 días después con la carrera al sprint del Gran Premio de Tailandia, en la que Marco Bezzecchi parte de primeras como el gran favorito

Marc Márquez durante el Gran Premio de Tailandia de MotoGP en 2026 en el circuito de BurinamImago

Muy buenos días y bienvenidos de vuelta al mundial de motociclismo. El primer gran momento del año llega este sábado en Tailandia con la carrera al sprint en Burinam.

A diferencia de lo que nos acostumbramos en 2025, ahora empezamos con un nuevo favorito, Marco Bezzecchi, quien ha destrozado el reloj en la Q2 y partirá 1º.

Más allá de Bezzecchi el gran nombre es el de Marc Márquez , que sigue soñando en grande y pese a que se ha quedado a 35 milésimas del italiano, sabe que en carrera puede mejorar. Eso sí, advierte que se ve más favorito el domingo que hoy.

En la tercera posición partirá uno de los tapados llamados a pelear en ciertas carreras, Raúl Fernández , quien tras acabar muy bien 2026, ha ido a más y se ha colado en la primera fila a lomos de la Aprilia.

Si bajamos hasta la quinta plaza de la parrilla hay un nombre que da mucha alegría ver, Jorge Martín , quien tras todos los problemas físicos del año pasado y de inicios de este, ha conseguido dejarse ver y hacerse uno con la Aprilia a la que poco a poco se está haciendo.

Cuando apenas faltan 20 minutos para el inicio de la carrera , ya empiezan a salir las motos a la pista para empezar a probarse y llegar a la parrilla.

El gran drama es el mismo de siempre, Pecco Bagnaia , que tras quedarse fuera de la Q2 de forma directa por muy poco, ha tenido más problemas en la Q1 y se ha quedado fuera, viéndose obligado a remontar desde la 13ª plaza.

El calor y la humedad van a ser un factor muy importante en Tailandia . No obstante, se notará más mañana que hoy en las apenas 13 vueltas que se van a dar al trazado de Burinam.

Ya está el coche de seguridad probando el circuito y en nada será los pilotos. Esto ya esté en marcha.

Y comienza la vuelta de calentamiento . Ahora sí, esto ya está, en muy poco minutos el mundial de MotoGP 2026 será una realidad. Ojo a la salida que, como en cada carrera corta, es clave.

Tremenda salida de Marc Márquez , que se ha puesto primero en la curva inicial, que bien el campeón del mundo.

Quiénes han tenido problemas han sido Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio , que se han tocado en las primeras curvas y se han ido fuera, cayendo hasta el furgón de cola.

Hay mucha pelea ahora mismo entre Marc y Bezzecchi , que están peleando mucho en este inicio de carrera. Los dos saben que tienen el ritmo y la clave es evitar que ninguno se marche.

El gran favorito, Marco Bezzecchi, se ha ido al suelo en esta tercera vuelta cuando trataba de escaparse de Márquez. La tercera caída del día del 72, que era el gran favorito.

Ahora son Márquez y Acosta quienes están peleando tras coger cierta distancia sobre el resto, donde Raúl Fernández y Jorge Martín luchan por el podio.

Quién está en problemas es Jorge Martín , que está cediendo espacio con Raúl Fernández y además acaba de recibir un aviso por pisar fuera de los límites de pista.

Márquez y Acosta está cogiendo mucha distancia y lejos de lo que se podía esperar, el murciano no está cediendo espacio y está apenas a unas décimas del campeón.

Tremendo duelo cuerpo a cuerpo entre Márquez y Acosta . Puede ser el primero de muchos, pero ahora mismo se están dando muchos palos e incluso el de KTM ha llegado a ponerse primero.

Una muestra del nivel de las Aprilia es que más allá de Marc y Pedro, las tres siguientes motos son de Noale, con Jorge Martín, Jorge Martín y Ai Ogura .

Dónde sigue la pelea es en cabeza, pues Acosta y Márquez siguen pegándose . El murciano ha tratado varias veces de ponerse por delante, algo que por ahora no ha podido conseguir, más allá de varios intentos, aunque sí que sigue muy cerca.

Se ha puesto primero Acosta en la última curva, pero en la recta le ha vuelto a pasar el campeón . Eso sí, están muy muy cerca y puede pasar cualquier cosa.

Ha tenido un susto Marc y se ha puesto primero Acosta. Pero que carrerón estamos viendo.

Se han tocado en la última curva y se ha ido muy largo Acosta . El incidente está bajo investación, pero parece muy extraño que vayan a sancionar nada.

Vaya final más anticlimático con Marc Márquez teniendo que ceder la posición a Acosta, lo que ha hecho en la última curva. Con esto, el murciano consigue la primera victoria de su carrera en MotoGP.

La victoria final ha sido para Pedro Acosta, seguido de Marc Márquez y tras ellos -finalmente por muy poco- ha terminado Raúl Fernández cerrando el poco.

Con esto, nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos aquí, pero mañana volveremos a la misma hora para la celebración del siguiente gran momento, la primera carrera larga del año.

