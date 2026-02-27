Bezzecchi confirma el salto de Aprilia y marca territorio en Buriram

El italianos se corona en el primer ensayo dejando claro que Aprilia no se anda con chiquitas en esta nueva temporada

Que gran actuación de Marco Bezzecchi en los primeros entrenamientos de la temporada en Tailandia. El italiano confirmó lo que se pudo ver en los test invernales: está en muy buena forma y la moto de Aprilia da el callo de maravilla.

Jorge Martín, entre los tres mejores

Fabio Di Ginnantonio quedó segundo, gracias a un juego de ruedas que le hizo pasar por delante de sus contrincantes y quedarse a una décima de Bezzecchi. Aunque la buena noticia de la jornada fue la tercera plaza la otra Aprilia de Jorge Martín, que además fue el protagonista de la primera caída de la temporada. Eso sí, todo se quedó en un susto, el madrileño se encuentra bien.

Trackhouse y Ai Ogura fueron los cuartos, dando a entender lo bien que se les da Tailandia. Pedro Acosta terminó quinto, siendo la KTM más rápida. Se puso por delante de Marc Márquez que quedó sexto, siguiéndole en séptimo lugar la otra Ducati, la de Pecco Bagnaia. Fabio Morbidelli le siguió y por detrás Alex Márquez, que finalmente quedó noveno.

Yamaha ha sido sin duda uno de los equipos más sufridores, con un Fabio Quartararo que se tuvo que quedar en la posición 18 a más de un segundo del primero. Pero es que Toprak Razgatilioglu tampoco pudo hacer nada por intentar superar posiciones a su compañero, con una M1 que aún parece que está algo verde y quedándose tan solo por delante de Michelle Pirro, el probador de Ducati. Y es que la marca japonesa está atravesando una fase de transformación, dando el salto tecnológico al motor V4 para recuperar competitividad.

Resultados de los Libres 1 del GP de Tailandia MotoGP