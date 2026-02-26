Confirmados dos regresos para el derbi y una baja de peso en el Sevilla

Oso y Castrín vuelven a ejercitarse con el grupo y apuntan a la lista para el duelo cainita, mientras que las previsiones con Rubén Vargas no se está cumpliendo al demorarse su regreso al grupo

Almeyda tiene dos motivos para sonreír de cara al derbi y un tercero para lamentarse después del entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el segundo de la presente semana.

Y es que la sesión de hoy ha confirmado dos magníficas noticias para Almeyda de cara a contar con fondo de armario para la visita a La Cartuja, pues tanto Andrés Castrín como Oso volvieron a ejercitarse con normalidad a las órdenes del técnico y llegarán a tiempo para entrar en la convocatoria. En el caso del gallego, su recuperación resulta muy oportuna para cubrir la baja de Nianzou en la convocatoria.

La vuelta de Oso aumenta las opciones de Almeyda durante el choque, ya que, pese a su regreso, Gabriel Suazo, sin problemas pese al duro golpe recibido ante el Getafe, partirá de inicio contra el Betis.

Rubén Vargas sigue al margen

En el capítulo de malas noticias, Rubén Vargas permaneció al margen del grupo, por lo que no se están cumpliendo las previsiones, que estimaban que el internacional suizo se sumaría al grupo esta semana independientemente de que resultara muy complicado su presencia en el derbi.

Su ausencia en las dos primeras sesiones fulminan cualquier esperanza de que Almeyda goce en La Cartuja de un recurso tan importante como el extremo, que como pronto podría estar contra el Rayo, aunque para ello, obviamente, antes debe entrenarse con los compañeros, paso que aún no ha dado tras un mes y medio alejado de los terrenos de juego.

Cuatro bajas para el derbi

Tampoco estuvo sobre el césped Marcao, lesionado de larga duración hasta final de curso y que engrosa el listado de cuatro bajas aseguradas para el derbi hispalense. Así, Almeyda, al margen del brasileño, no dispondrá de los sancionados Nianzou y Jordán, que cumplirá su segundo partido, ni de Vargas, a priori en la fase final de su puesta a punto aunque se esté demorado su vuelta a la disciplina de grupo. Cabe recordar que Almeyda continúa sancionado y cumplirá su segundo choque de castigo en La Cartuja.

Al margen de las altas y las bajas, la sesión se caracterizó por el buen ambiente que se respiró en la ciudad deportiva, promovido por la última victoria y la cercanía de un derbi que afrontan con ganas en el vestuario pese a la dificultad de asaltar La Cartuja. En este sentido, durante la charla de Almeyda hubo risas y buen rollo al margen de la concentración que requiere una cita tan importante como la del domingo.

El Sevilla continuará mañana con su puesta a punto para el duelo cainita con el tercer entrenamiento en la Ciudad Deportiva nervionense.