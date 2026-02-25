Lindsey Vonn desvela los dos años de calvario que le esperan y Cristiano Ronaldo reacciona a su pesadilla: "Los campeones se definen por los momentos que ganan..."

El futbolista portugués, así como otros como Garbiñe Muguruza o Zlatan Ibrahmovic, le han mandado mensajes de apoyo a la esquiadora estadounidense

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, una de las grandes protagonistas del los Juegos de Milano Cortina recién acabados pese a que se accidentó el primer día de competición, ya ha abandonado el hospital después de cinco operaciones en su pierna que le hicieron temer por ella.

Según desvelaba el pasado lunes, el cirujano ortopédico que trabaja para ella y que estaba en Cortina por la otra lesión de rodilla que sufría Vonn, fue el que le salvó de que le amputaran la pierna. "El doctor Tom Hackett me salvó la pierna de que me la amputaran. Ha sido, de lejos, la lesión más extrema, dolorosa y desafiante a la que me he enfrentado en 100 vidas. No puedo llegar a expresar cómo de doloroso y duro ha sido", afirmó Vonn en un emotivo video.

Como suele ser habitual, la estadounidense de 41 años ha seguido narrando el paso a paso de su lesión, de las tres operaciones últimas -las dos primeras las confirmó el hospital de Treviso- y su alta hospitalaria.

“Por fin estoy fuera del hospital. Después de casi dos semanas de descansar en una cama de hospital casi completamente inmóvil. Por fin estoy lo suficientemente bien para moverme a un hotel. No es casa aún, pero es un paso enorme", escribió en Instagram una Lindsey Vonn que narra el calvario que le espera en los dos próximos años.

Cristiano Ronaldo reacciona al mensaje de Lindsey Vonn

"Espero explicar bien mi lesión. No soy doctora. Entonces, si no me explico bien, discúlpenme. Cuando ocurrió la lesión, la situación fue desafiante de varias maneras, pero pudimos recuperar el control. Gracias al Dr. Tom Hackett. Ahora me enfocaré en la rehabilitación y en progresar de una silla de ruedas a muletas en unas pocas semanas. Tomará alrededor de un año que todos los huesos sanen y después, decidiré si quiero quitar todo el metal o no, y después volver a cirugía y finalmente, arreglar mi rotura de ligamento -de la rodilla-. Será un camino largo, pero llegaré ahí. Al menos ya estoy fuera del hospital”, narró la esquiadora norteamericana.

Tra ssus dos últimos mensajes ha encontrado el apoyo de muchas personas, algunas de ellas conocidas. Entre ellas se encontraba un Cristiano Ronaldo que le ha dado ánimos para que no desista en su lucha. “Los campeones se definen por los momentos que ganan, y por los momentos en que nos negamos a rendirnos. Lindsey Vonn, las montañas que has conquistado nunca fueron más grandes que la fortaleza que cargas. Sigue luchando. Las leyendas siempre se levantan”, afirmaba el ex del Real Madrid.

Un exfutbolista, en este caso del Barça, como Zlatan Ibrahimovic, también le mandó un mensaje de ánimo y le pidió, así mismo, que no se rindiera, a lo que la propia Vonn contestó un claro: "Nunca". La extenista española Garbiñe Muguruza fue otra de las que le envió un mensaje de apoyo y esperanza.