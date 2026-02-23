España queda señalada tras las medallas de Cardona y Alonso

Países Bajos, tercera del medallero y sin pistas de esquí, le demuestra a España que con un poco de imaginación y medios puede cambiar el futuro de su deporte

El final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina traen el balance lógico, que esta vez ha llegado cargado de optimismo con las tres medallas de Oriol Cardona y Ana Alonso en los cuatro últimos días de la cita olímpica italiana.

El presidente del COE hablaba de que España tiene "presente y futuro" y de que tiene "muchas posibilidades" para ese futuro. Pero también hablaba de hacer una "planificación y pensar en los siguientes ciclos", a 6 o 12 años vista. "Hay que hacer una apuesta por los deportes de invierno, sin ninguna duda. Hay que crear infraestructuras, crear centros de alto rendimiento... Es hacer una apuesta muy fuerte por los deportes de invierno y yo quisiera recordar Barcelona 92 y como se invirtió del 86 al 92, un legado que ha llegado hasta nuestros días", destacaba Blanco.

Estos días últimos de Juegos o posteriores son fechas de grandes ideas y grandes promesas que luego se van olvidando con el paso del tiempo. Y, en el caso de los Juegos de Invierno, peor aún, porque son deportes con poca repercusión en España. Aunque luego todos hayamos vibrado con lo visto en Bornio.

La realidad es que como decía estos días en una entrevista el tantas veces olímpico Ander Mirambell, en España "son deportes de Segunda". Y así nos va. Porque la realidad es que nos podría ir mucho mejor con un poco de eso que prometía Alejandro Blanco: atención e infraestructuras.

Cierto que España no tiene tantos kilómetros de esquí como los países centro europeos o nórdicos, cierto que no hay tradición en disciplinas como el hockey sobre hielo -salvo en contados lugares-, como esquí alpino, etc. Pero es que menos kilómetros esquiables tienen los Países Bajos y han sido los terceros del medallero.

Países Bajos, en el podio de Milano Cortina 2026

Me refiero precisamente a los neerlandeses porque es un caso peculiar y que, con tradición y planificación, ha sabido hacerse un hueco en unos Juegos Olímpicos invernales en los que España suma 8 medallas en 90 años y tres son las logradas la semana pasada.

Países Bajos no tiene montaña y, por tanto, no tiene nieve, pero se ha aupado al tercer lugar del medallero con 20 medallas (10 oros, 7 platas y 3 bronces), desbancando a la anfitriona Italia, que ha vivido los mejores Juegos de su historia.

Lo curioso es que todas esas medallas han llegado en el mismo deporte: patinaje de velocidad. Un deporte en el que no necesitan tener montañas ni esquiar, lo que necesitan es tener lugares para patinar.

Un deporte en el que España ha logrado meter en Milano Cortina, por primera vez en la historia, a dos patinadores en competición: Daniel Milagro y Nil Llop. Ambos vienen de otro patinaje, en línea, donde España sí es una potencia.

España, una potencia en patinaje

Ahí, España fue tercera en el medallero del último Mundial y es sexta en el medallero histórico de los mundiales. Dos de esos jóvenes fueron 'reclutados' y en poco tiempo se han hecho un hueco en la elite del patinaje de velocidad. Están lejos de países con tanta tradición, pero han dejado claro que en España hay cantera, lo que no hay son medios.

Daniel Milagros hablaba en la previa de los Juegos de los problemas con los que se había encontrado cuando se decidió a dar el paso para buscar una plaza olímpica en este deporte. El gran hándicap es que en España hay un total de CERO pistas para hacer patinaje de velocidad y los pocos españoles a los que la Federación ayuda tienen que vivir y entrenar fuera.

Sin medios es imposible, pero también sin imaginación

Lógicamente, si no hay pistas de patinaje, tampoco hay cantera. Aunque muchos de los chavales a los que les gusta patinar quisieran probar en hielo tan sólo dispondrían de las pocas pistas recreativas que ponen en Navidad para que la gente disfrute.

Faltan infraestructuras, pero también imaginación. Como la que ha tenido la Federación de Montaña para reclutar del trail a jóvenes como Oriol Cardona y hacerlos campeones olímpicos.

Aunque no tenga tradición, España podría ser una potencia media en los Juegos de Invierno, como lo es en los Juegos de Verano, con un poco de atención y medios. Blanco los prometió. Acordaos dentro de cuatro años de lo que se ha podido -o querido- hacer.