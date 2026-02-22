La redención de Ilia Malinin de la mano de Simone Biles: "Dios mío, sí, así es exactamente como me siento"

El patinador parece haber superado su bloqueo en la final de patinaje artístico y demostró en la gala de despedida las cualidades que le han llevado al estrellato

En estos Juegos de Milano Cortina ha habido grandes protagonistas, entre los que ha sobresalido un Johannes Klaebo que ha sumado seis medallas de oro en esquí de fondo y que se ha convertido en el nuevo rey de los Juegos de Invierno. Pero también ha habido otros como el suizo Franjo von Allmen, primero el lograr tres oros en esquí alpino en los últimos 50 años, como la italiana Brignone, como la francesa Julia Simon...

Sin embargo, hay otro que, con sólo un oro por equipos ha conseguido más protagonismo que algunos de estos grandes nombres. El patinador Ilia Malinin ha sido una de las sensaciones de esta cita olímpica. Lo fue con su brutal actuación en el ejercicio que le dio la medalla de oro a Estados Unidos y, luego, por los errores que cometió y que le llevaron a acabar octavo en la prueba individual de patinaje artístico.

De hecho, pese a estar todos los grandes nombres de su deporte en la gala de exhibición celebrada el sábado, él acaparó los focos. Y demostró que los errores sucedidos hace unos días ya están olvidados.

Malinin quiere la revancha

“Estoy deseando tener mi ‘competencia de redención’, como me gusta llamarla. Definitivamente estoy enfocado en eso y puedo quedarme satisfecho si todo sale bien”, había reconocido el propio Ilia Malinin en una entrevista para Olympics.com nada más certificarse su octavo puesto en el programa libre de la final de patinaje artístico.

Malinin, que había ganado de forma consecutiva los 12 anteriores torneos en los que había participado, reconocía haber acusado la presión y, en medio de todo ello, encontró el apoyo de una Simone Biles que ya vivió eso en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando se marchó a mitad de la competición porque se veía superada.

"Lo he vivido en primera persona, así que entré en modo protector", explicó la gimnasta norteamericana sobre cómo se comportó con su compatriota. "​Fue realmente desgarrador. Le mandé un par de mensajes con consejos de inmediato para que supiera que contaba con mi apoyo. Solo pretendía que supiera que hemos pasado por las mismas cosas y que se puede seguir adelante", afirma la mediática gimnasta.

Simone Biles acude al 'rescate'

Biles, finalmente, se reunió con Malinin días después -el martes 17- y narró cómo había sido el encuentro. "Mientras le contaba lo que creía que podría estar pasando o cómo salir adelante, me dijo: 'Dios mío, sí, así es exactamente como me siento'. Creo que sólo así se supera", indicó.

"Estaba realmente preocupada por cómo estaría su salud mental. Cuando se espera que hagas una actuación inolvidable y no cumples, me preocupa cómo puede afectar a la salud mental y cómo lo va a percibir el mundo", añadió Simone Biles a Olympics.com. Malinin parece que, por ahora, lo ha superado.