El 0-3 del Oviedo al Rayo Vallecano, más cerca

La RFEF ha declarado que LaLiga no tenía habilitación para suspender el partido Rayo-Oviedo y ha delegado en el Comité de Disciplina la decisión final

El culebrón del Rayo-Oviedo suspendido no parece que se vaya a resolver pronto, pero cada vez está adquiriendo un tono más azulino, por lo que la lucha por la permanencia podría ponerse más al rojo vivo que nunca.

El Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recusó la nueva fecha del Rayo Vallecano-Oviedo, establecida por LaLiga, y la patronal mostró su desacuerdo, recordando que "tiene la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos".

La RFEF declaró inválido el aplazamiento decretado por LaLiga, a la que considera sin potestad para tomar esa decisión. Además, señaló que remite al Comité Disciplinario los hechos por si correspondiera iniciar contra el Rayo Vallecano un procedimiento sancionador por no haber podido celebrarse el partido en la fecha correspondiente.

El organismo que preside Javier Tebas considera que la resolución "se aparta del marco jurídico vigente en materia de organización de las competencias profesionales", según un comunicado. Por esa razón, anuncia que "interpondrá recurso contra esta resolución, con plena confianza en que será anulada".

El motivo por el que suspendió el Rayo-Oviedo y su nueva fecha

El partido Rayo Vallecano-Oviedo, correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) y cuya disputa estaba prevista para el 7 de febrero a las 14.00 horas, fue aplazado a causa del mal estado del césped del Estadio de Vallecas, "con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los participantes", según la competición, y su nueva fecha fue fijada por la patronal para el 4 de marzo.

El Oviedo presentó el domingo 8 de febrero una solicitud ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reclamando que se le otorgaran los tres puntos de ese encuentro. El martes 10, el Juez Único de Competición abrió un período de 72 horas para que las partes implicadas presentaran sus consideraciones.

El pasado sábado, el conjunto asturiano volvió a dirigirse a la RFEF protestando por que fuera LaLiga la que decidiera la nueva fecha para el partido, ya que consideraban que esa potestad era del ente federativo, y el Juez Único de Competición le da la razón en una resolución en la que rechaza la disputa del encuentro el 4 de marzo, si bien niega por el momento concederle los tres puntos del partido.

Ante esa decisión, LaLiga recuerda que la competencia es suya. "LaLiga ha venido adoptando de forma habitual decisiones de suspensión y fijación de nuevas fechas en la competición profesional. La RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por LaLiga", incide el comunicado de la patronal de clubes.

El Real Oviedo va a echar su última carta

El Real Oviedo ha subrayado este pasado jueves que "continuará defendiendo ante los órganos competentes la declaración de pérdida del encuentro" para el Rayo Vallecano tras su suspensión.El club azul destaca que el propio Juez de Competición "rechace causa de fuerza mayor ya que no puede considerar acreditada de forma suficiente la concurrencia de la misma en los términos exigidos reglamentariamente", tal y como los servicios jurídicos del Real Oviedo sostuvieron.

En este sentido, el Real Oviedo también valora que Competición hable del campo alternativo que todo club del fútbol profesional debe tener para cuando surge un imprevisto y que en el caso tratado "su utilización ni siquiera fue valorada".

"La integridad de la competición, el respeto al ordenamiento jurídico deportivo y la igualdad entre clubes constituyen principios irrenunciables para esta entidad", concluye el Real Oviedo, que añade en su escrito que LaLiga se ha comprometido a "reembolsar todos los gastos reclamados" por los aficionados carbayones que se desplazaron a Vallecas.