Javi López, cedido por la Real Sociedad en el Oviedo, sobre su futuro: "No pienso dónde voy a estar el próximo año"

El lateral izquierdo será uno de los grandes alicientes del partido de LaLiga en el que se enfrentan los dos equipos ya que no existe cláusula del miedo y podrá jugar sin problemas. Su futuro en la Real Sociedad es una incógnita por la competencia y por su irregular nivel durante su préstamo

Javi López, sin duda alguna, va a ser uno de los grandes alicientes del partido que la Real Sociedad y el Real Oviedo juegan este sábado. El lateral izquierdo está cedido por el equipo vasco al asturiano, pero no existe cláusula del miedo alguna por lo que podrá jugar sin problemas. No hay tampoco opción de compra por lo que el canario volverá al club txuri-urdin el próximo verano pero su continuidad no está garantizada. Un detalle en el que el propio Javi López no desea pronunciarse aún.

Será especial el partido entre la Real Sociedad y el Real Oviedo para Javi López. Cuando los dos clubes pactaron la cesión no se introdujo la cláusula del miedo. El lateral izquierdo, que apunta a titular después de haber jugado los tres últimos encuentros de LaLiga, ha confirmado que estará muy motivado. "Sí. En cada partido en Primera división siempre intento dar lo mejor de mí, demostrar mi mejor nivel. Pero es verdad que ahora que juego allí es un plus el querer demostrar", ha dicho en una entrevista en La Nueva España.

A continuación, Javi López ha sido preguntado por su futuro deportivo. No hay opción de compra por parte del Real Oviedo y tiene contrato en la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030. El lateral izquierdo ha sido diplomático y no ha querido entrar en qué pasará con él. "Ahora mismo estoy aquí. El primer objetivo es intentar sacar al Oviedo de esta situación y eso es lo que tengo en la mente. No pienso dónde voy a estar el próximo año. El objetivo es el partido de la Real Sociedad. Intentar hacer lo mejor posible para ayudar al equipo".

La situación de Javi López y su difícil encaje en la Real Sociedad la próxima temporada

La situación de Javi López, de sólo 23 años, en la Real Sociedad no es nada halagüeña. El lateral izquierdo se marchó al Real Oviedo para tener los minutos que no iba a acumular en el club vasco esta temporada para así no quedarse estancado. El problema ha sido que no se ha consolidado como titular continuamente, Rahim le ha ganado la partida en ocasiones. Su participación, hasta el momento, es de 718 minutos en 12 partidos.

Una vez finalice la cesión volverá Javi López a la Real Sociedad en donde tiene a varios jugadores por delante en el puesto de lateral izquierdo. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ya tiene a Sergio Gómez y a Aihen Muñoz y viene apretando desde la cantera Jon Balda.

Si no hay cambio brusco de aquí al próximo mercado de fichajes de verano, lo normal es que la Real Sociedad le vuelva a buscar salida a Javi López.