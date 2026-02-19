Baskonia - La Laguna Tenerife: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El Baskonia regresa a una Copa del Rey después de dos años de ausencia y lo hace, tras una reacción fulgurante después de un mal inicio de campaña, para ser cabeza de serie.

El equipo de Paolo Galbiati ha ido de menos a más en esta temporada, justo lo contrario de su rival, La Laguna Tenerife, al que le están pensado los problemas de su gran referente, un Marcelinho Huertas que no ha podido rendir al máximo por las lesiones.

Precisamente, las lesiones han sido las protagonistas en la previa de este duelo. El Baskonia ha anunciado la baja de Khalifa Diop, uno de sus referentes en la pintura; y mantiene la baja de Markquis Nowell desde hace un mes y la duda de Markus Howard, su gran estrella. La ausencia de Nowell no es tan preocupante, ya que Galbiati tiene que hacer descartes, pues tiene cuatro extracomunitarios y sólo pueden jugar dos. La de Howard sí lo sería por su importancia en el equipo. Y Kurucs acabó el último partido con un esguince de tobillo...

El equipo lagunero, por su parte, llega con la duda de un Marcelinho Huertas (23 puntos y 6 asistencias) que fue clave hace tres semanas en el partido que La Laguna Tenerife ganó al Baskonia en la isla canaria (89-85).

El único precedente entre ambos en la Copa del Rey se lo apuntaron los baskonistas, que entonces estaban liderados por el ahora turco Shane Larkin y que derrotaron en cuartos de final de 2017 a los insulares.

A qué hora es el Baskonia - La Laguna Tenerife de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El partido de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Baskonia y La Laguna Tenerife, perteneciente a la ronda de cuartos de final, se va a disputar este viernes 20 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - La Laguna Tenerife de la Copa del Rey 2026

Este partido entre el Baskonia y La Laguna Tenerife se podrá ver a través de DAZN. Los derechos de la ACB y de la Copa del Rey los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales, así como en los canales de DAZN disponibles en Orange y en Movistar Plus+.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB, la Euroliga y la NBA.