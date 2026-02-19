Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 19 de febrero

Retransmisión en directo de la jornada 13 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, donde este jueves debuta el esquí de montaña

¡Buenos días! Comenzamos nuestra retransmisión en directo de la decimotercera jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 19 de febrero los Juegos de Invierno 2026

No es una jornada más y, sobre todo, no es una mañana más, ya que cuatro deportistas españoles se juegan a lo largo de ella inaugurar el casillero de medallas de la delegación española en esta cita de Milano Cortina 2026. Debuta el esquí de montaña en unos Juegos y, con ello, las opciones españolas crecen.

19:10 - Hockey hielo - Estados Unidos-Canadá | Partido por el oro, femenino

Siete oros se reparten en otro jueves intenso en las diferentes sedes de Milano Cortina 2026, aunque los aficionados españoles estarán muy atentos a lo que hagan sus representantes en el esquí de montaña, que empiezan a competir muy temprano, a las 9:55 horas.

Suecia y Suiza ya están clasificados para las semifinales , mientras que las selecciones que les siguen en la clasificación (CAnadá, Corea del Sur, Estados Unidos...) se juegan los dos últimos puestos.

Ya está en juego, desde las 9:00 horas, la última ronda de curling femenino por equipos, donde quedarán definidos los emparejamientos para las semifinales de este deporte tan seguido.

En unos minutos, a partir de las 10:00 ya no habrá más pruebas y arranca la competición.

También ha comenzado a primera hora la combinada nórdica masculina , aunque ha sido con la ronda de prueba del sprint por equipos que ha encabezado el alemán Rydzek, por delante del finlanndés Herola y del estonio ilves.

Esquí de montaña con Oriol Cardona y Ana Alonso en Milano Cortina 2026 | Horario, canal y dónde ver por TV las opciones de medalla más claras de España en estos Juegos

Comienzan las series del esquí de montaña, con Ana Alonso y María Costa. Ambas son candidatas a pasar esta ronda, especialmente una Alonso a la que se le ve peeleando por las medallas, pese a que la gran favorita es Emily Harrot. Las españolas van juntas en la serie 3.

La italiana Giulia Murada ha encabezado esta ronda, que ha hecho el peor tiempo de las tres. Murada y Alonso han logrado el pase con comodidad, pero Costa ha tenido que luchar con la china Yuzhen Cidan para meterse.

Ana Alonso y María Costa se han metido en las semifinales del Esprint femenino de esquí de montaña tras acabar segunda y tercera, respectivamente, la tercera serie clasificatoria.

Los Juegos Olímpicos en Milano Cortina 2026 enfilan su recta final con el arranque del último deporte que quedaba por disputarse que, además, es novedoso en una cita olímpica. El esquí de montaña es la única novedad de esta edición y con él llegan las mayores opciones españolas a medalla.

Oriol Cardona y Ot Ferrer en la prueba de esprint individual masculina y Ana Alonso y María Costa en la femenina debutan en unos Juegos en una mañana que se presenta apasionante para el deporte español. A mediodía sabremos si España por fin ha estrenado su casillero en Milano Cortina 2026 tras no poder hacerlo con ninguno de los dieciséis deportistas que, antes que estos, han podido competir en tierras italianas.

Será un jueves en el que se conocerá el campeón olímpico de hockey hielo femenino, con la esperada final entre Estados Unidos y Canadá; en el que se confirmará la nueva reina del patinaje artístico femenino o en el que el patinaje de velocidad seguirá ofreciendo espectáculo.

Los Juegos encaran sus últimos días, pero aún quedan héroes por competir y por demostrar como pudimos ver el miércoles con la victoria de Mikaela Shiffrin, que venció en eslalon doce años después de hacerlo la primera vez en Sochi 2014. Y también para confirmar su reinado histórico, como Johannes Klaebo y su décima medalla de oro olímpica, la quinta en Milano Cortina 2026.