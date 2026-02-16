Iñigo Liceranzu, leyenda del Athletic Club, sobre Nico Williams: "Estaba empeorando su rendimiento y casi nos da igual que no esté"

El ex futbolista del Athletic Club ha valorado la lesión y solución que el club propone a Nico Williams, destacando que "estaba empeorando su rendimiento y casi nos da igual que no esté"

El Athletic Club de Bilbao suma dos victorias consecutivas en LaLiga que le han permitido reengancharse a la lucha por Europa, aunque no lo tiene nada sencillo. Los malos resultados cosechados durante el curso y las bajas han provocado una hecatombe en San Mamés que, para colmo, pierde durante un tiempo a Nico Williams que será sometido a un tratamiento para intentar poner fin a la pubalgia. Iñigo Liceranzu, leyenda del Athletic Club, ha analizado la actualidad del cuadro vasco, haciendo especial hincapié en el tema de Nico Williams, al que parece que no echará mucho de menos. "Estaba empeorando su rendimiento y casi nos da igual que no esté", ha declarado el ex futbolista.

Liceranzu sobre Nico Williams: "Estaba empeorando su rendimiento y casi nos da igual que no esté"

El mítico jugador del Athletic Club ha valorado la difícil situación que atraviesa Nico Williams, que se ve obligado a parar una temporada para intentar poner fin a una pubalgia que lo han condicionado durante toda la campaña. Liceranzu destacó que las operaciones de esta lesión son beneficiosas para el jugador, cosa que ha descartado Nico Williams que pretende estar en el Mundial. "En mi época se salía bien de una operación de pubalgia. Antes tardaban seis meses en vez de tres en recuperarse. Nunca he sufrido de esa lesión", destacó el exjugador del Athletic en la SER.

La baja de Nico Williams es notable para el Athletic Club, aunque el ex jugador señala, de manera acertada, que sobre el césped no habrá mucha diferencia ya que el jugador, con las molestias que tenía, apenas podía aportar a sus compañeros. "Estaba empeorando su rendimiento y casi nos da igual que no esté", reflexionó Liceranzu.

La solución del Athletic Club con Nico Williams

Mientras tanto, Nico Williams ha comenzado un tratamiento "con un especialista externo" al Athletic Club para tratar la pubalgia que le afecta de manera más aguda desde el pasado septiembre. Según confirmó el club bilbaíno, esta terapia incluye "un trabajo específico" que, a la espera de su evolución, mantendrá de baja al extremo internacional "en próximas convocatorias" de Ernesto Valverde.

Nico sufrió el pasado 7 de septiembre una lesión moderada en la musculatura aductora izquierda durante el partido Turquía-España de clasificación para el Mundial que en primera instancia le hizo perderse seis partidos. Con la posteriores recaídas, la última la pasada semana, el menor de los Williams fue baja en otros cuatro partidos. El parte médico publicado por el Athletic revela también que las pruebas médicas a las que ha sido sometido Mikel Jauregizar, sustituido con problemas físicos nada más marcar el gol del empate ayer domingo en el Carlos Tartiere, "descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales".