El 'efecto Gonzalo Petit' repercute al Betis tras estrenarse como goleador en el Granada

La rectificación verdiblanca en enero con una nueva cesión está resultando un éxito, pues su llegada ha permitido despegar al Granada y esta jornada se estrenó como goleador con consecuencias positivas para el club bético

La dirección deportiva del Betis se encuentra muy pendiente de la evolución de Gonzalo Petit en su segunda cesión de la temporada después de la rectificación realizada en el pasado mercado invernal.

En este sentido, en enero se rompió el acuerdo de préstamo alcanzado en verano con el Mirandés por su falta de continuidad y la inestabilidad en el banquillo de Anduva y el delantero charrúa inició una nueva etapa en el Granada, también como cedido hasta final de curso.

De inmediato, Pacheta le dio entrada en el once y ya fue titular en el primer partido contra el Eibar, que terminó en empate sin goles. Mantuvo el rol protagonista contra el Cádiz y dejó su primer destello al firmar una jugada fantástica que terminó en gol nazarí en el triunfo en el Nuevo Mirandilla.

Fue de nuevo de la partida en el tercer choque, en el triunfo contra el Racing, pero fue sustituido al descanso y a la jornada siguiente, contra el Leganés comenzó como suplente, lo que, obviamente, generó incertidumbre sobre su rol a partir de entonces.

Petit se estrena como goleador en el Granada

Dudas que solo han durado una semana, pues ayer regresó al once inicial contra del Granada en el partido en casa contra el Valladolid y, además, fue protagonista en la goleada a los pucelanos. No en vano, el punta charrúa rompió su sequía anotadora y anotó su primer tanto como nazarí al marcar la tercera diana del cuadro rojiblanco.

Así, con 2-0 en el electrónico, Petit mostró su olfato goleador al seguir la jugada iniciada por la derecha y cazó un balón muerto en el área para sentenciar el choque en el minuto 29. Curiosamente, batió a otro futbolista cedido por el Betis, al portugués Guilherme Fernandes.

Petit, clave en la reacción del Granada, presenta un notable promedio goleador

El delantero uruguayo no veía portería desde el 23 de noviembre, aun con la elástica del mirandés en el partido contra el Málaga y, con el de ayer ya suma seis tantos esta temporada, cinco de ellos en Segunda división y el otro en Copa. Cifra que adquiere valor en función de los minutos que ha jugado, pues presenta una estadística notable que dicta que ve portería cada 200 minutos.

Además, el Granada ha tomado impulso con el 'efecto Petit', pues desde su llegada ha sumado 10 puntos de 15 posibles, con tres victorias, un empate y una derrota, que se produjo precisamente en el único encuentro en el que empezó en el banquillo. Gracias a esta racha, el Granada ha logrado salir del descenso y abrir brecha mientras en el Betis celebran que su apuesta de futuro en verano ya carbura después de cambiar de aires, lo cual resulta muy positivo de cara a verano.