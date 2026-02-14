Lista de convocados del Betis para Mallorca: alterna cara y cruz con Antony, Cucho, Rodrigo Marina o Chimy Ávila

El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha anunciado una convocatoria idéntica a la del Metropolitano de Madrid, con las mismas seis bajas por lesión y con una nueva oportunidad para el joven delantero del Betis Deportivo

El Real Betis ha llevado a cabo en el mediodía de este sábado su último entrenamiento antes de viajar esta tarde a Palma para enfrentarse en la noche del domingo al RCD Mallorca en Son Moix, en un duelo correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports que Manuel Pellegrini afronta después de matizar en rueda de prensa las aparentes tres buenas noticias que llegaban desde la enfermería verdiblanca en esta última sesión. Finalmente, Antony es la única cara de una moneda que ha sacado cruz para el Cucho Hernández y el Chimy Ávila. Nueva oportunidad para Rodrigo Marina.

Enésimo esfuerzo de Antony en la vuelta de Cucho Hernández y Chimy Ávila

En la lista de 22 futbolistas citados que el Betis ha ofrecido antes de viajar hasta tierras baleares, en un vuelo chárter que partirá del Aeropuerto de Sevilla a eso de las 18:45 horas, Pellegrini no ha podido incluir al 'Cucho' Hernández -suma cinco semanas de baja- ni al 'Chimy' Ávila -que ya se perdió el duelo liguero con el Atlético de Madrid-, a pesar de que ambos se reintegraron en el grupo en la sesión del viernes y han repetido en la mañana de este sábado por segundo entrenamiento seguido.

De los tres tocados, el único que ha entrado en el listado de expedicionarios ha sido Antony dos Santos, que un partido más forzará las molestias que le provoca su conocida pubalgia para ayudar al equipo verdiblanco en busca de sumar en Mallorca otros tres puntos muy importantes en la lucha por amarrar billete europeo en LaLiga por sexta temporada consecutiva. El brasileño, autor del gol del triunfo en el Metropolitano, no trabajó con sus compañeros el viernes, pero ha reaparecido en la jornada previa a este choque en Palma de Mallorca.

Se mantiene Rodrigo Marina; Bellerín, Isco, Amrabat y Lo Celso, completan las seis bajas por lesión

Los regresos frustrados del Cucho y el Chimy permiten que se mantenga en la lista Rodrigo Marina, joven delantero del Betis Deportivo y capitán del Juvenil A que ya fue convocado a Madrid. El cacereño forma, junto a Ángel Ortiz y Pablo García, el trío con dorsal canterano. Nadie más se suma, a pesar de que durante la semana trabajaron con el primer equipo otros como Fabián Embalo, Dani Pérez, Enzo Fierro o Borja Alonso -quien suma dos dobletes seguidos con el filial-.

Además, aún no se encuentra disponible Héctor Bellerín; pero se espera que el lateral derecho catalán se incorpore al grupo a lo largo de la próxima semana y que, si no llega para recibir al Rayo Vallecano el día 21, sí esté listo para El Gran Derbi del próximo 1 de marzo. Mucho más tiempo necesitarán los tres lesionados de larga duración cuyos periodos de baja siguen siendo de carácter indefinido: Isco Alarcón y Sofyan Amrabat, sometidos a sendas artroscopias en sus tobillos afectados por aquel choque de tibias de finales de noviembre, y Giovani Lo Celso, cuya lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta finales de abril o principios de mayo.

La lista de convocados del Betis para visitar al Mallorca

Así las cosas, la lista al completo con los 22 futbolistas convocados por Pellegrini para el RCD Mallorca - Real Betis de este domingo (21:00 horas) está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensores Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Marc Roca, Sergi Altimira, Nelson Deossa, Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Rodrigo Marina y Cédric Bakambu.