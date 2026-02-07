La convocatoria del Betis para visitar al Atlético confirma una sexta baja por lesión: Rodrigo Marina, recurso de Pellegrini para buscar el gol

El joven delantero viene de hacerle un triplete al Tottenham en la Youth League y es la solución de urgencia ante las lesiones del Cucho Hernández y el Chimy Ávila. El extremeño, que ya hizo la pretemporada y viajó a Salónica en Europa League, podría debutar en LaLiga EA Sports a sus 19 años

El Real Betis se ha ejercitado en la apocalíptica mañana de este sábado, en una lluviosa sesión que arrancó a eso de las 11:15 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y en la que Manuel Pellegrini no sólo ha mantenido las mismas cinco bajas que tenía para recibir al Atlético de Madrid el pasado jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey, sino que ha anunciado un sexto contratiempo de cara a devolver este domingo la visita al feudo colchonero en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Lo hará, eso, sí, con ganas de tomarse la revancha tras el sonrojante 0-5 que encajó en el Estadio de La Cartuja ofreciendo una de las peores imágenes en estos seis años con el técnico chileno al frente del equipo.

El Chimy Ávila se cae de la lista y eleva a seis las bajas por lesión en el Real Betis

Siempre que lo permita la alerta naranja por fuertes vientos y lluvias que ha sido decretada por la AEMET para este sábado en la capital andaluza, el Real Betis tiene previsto partir en vuelo chárter desde el aeropuerto de Sevilla hasta el de Madrid-Barajas a eso de las 18:45 horas. En la expedición, según ha confirmado Pellegrini en la citación publicada nada más concluir su rueda de prensa previa, no estarán los lesionados 'Cucho' Hernández, Héctor Bellerín, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat ni Giovani Lo Celso. Y a ellos se ha unido el 'Chimy Ávila', quien acabó con molestias el choque copero.

El único que tenía mínimas opciones de llegar era el delantero colombiano; pero no se ha recuperado a tiempo, en un claro handicap para los de Heliópolis, que le ha echado muchísimo de menos en los siete partidos que se ha perdido tras lesionarse en Oviedo el pasado 10 de enero. "Y luego, Chimy tuvo también una molestia que le impide estar en la lista citados para mañana", explicaba desde sala de prensa Pellegrini.

Rodrigo Marina, solución de urgencia para los problemas ofensivos: ante lesiones y falta de fichajes, cantera

A las ausencias de Cucho y el Chimy cabe añadir la manifiesta falta de confianza en Cédric Bakambu, quien se quedó sin jugar en el duelo de Copa del Rey a pesar del 0-3 que reinaba al descanso. Pellegrini prefirió colocar a Aitor Ruibal como '9' y tampoco le dio minutos a Pablo García. El congoleño, además, sólo suma 141 minutos en LaLiga repartidos en ocho partidos de 22 posibles.

En este contexto, agravado por la decisión de no fichar a un delantero en el recién cerrado mercado invernal, al técnico del Betis no le ha quedado más remedio que recurrir a Rodrigo Marina, joven delantero del Betis Deportivo. El ariete extremeño (19 años) viene de marcar un 'hat-trick' en el duelo de octavos de final de la UEFA Youth League disputado el pasado miércoles ante el Tottenham Hotspur (5-1) y suma ocho tantos en cinco partidos en la máxima competición europea en categoría juvenil. Además, suma tres dianas y dos asistencias con el filial en 18 citas ligueras en el Grupo 2 de la Primera RFEF.

Lista de convocados en el Real Betis para visitar al Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports

Así las cosas, el listado al completo con los 22 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para el choque de la jornada 23 de LaLiga que Atlético de Madrid y Real Betis disputarán a partir de las 18:30 horas de este domingo está compuesta por los porteros: Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa y Pablo Fornals; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Rodrigo Marina y Cédric Bakambu.