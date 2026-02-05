Dardo a Álvaro Núñez, fichaje del RC Celta: "A partir de cuando sus agentes buscaron lo mejor para él, equivocaron el camino"

En el Elche CF no ha gustado nada la salida del lateral derecho, que ha fichado por el RC Celta en este pasado mercado de invierno. Christian Bragarnik, dueño del club franjiverde, ha dejado claro su malestar por cómo se ha gestado toda su salida

Álvaro Núñez se ha incorporado al RC Celta en los últimos compases del pasado mercado de fichajes de invierno después de haber llegado a un acuerdo para su traspaso con el Elche CF, equipo con el que ha brillado en esta temporada. El club franjiverde ha perdido una pieza clave y su marcha no ha sentado nada bien a tenor de las palabras de Christian Bragarnik, dueño del Elche CF, que no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de lo ocurrido con Álvaro Núñez.

Christian Bragarnik, presidente del Elche CF, ha sido crítico con la salida de Álvaro Núñez

Christian Bragarnik, propietario del Elche CF, le ha lanzado un dardo a Álvaro Núñez y a sus representantes por haber movido hilos para salir del equipo franjiverde en este mercado invernal. "No puedo juzgar a una persona por las acciones de un mes. Hemos tenido a Álvaro durante un año y medio y ha sido un profesional ejemplar. Se lo he dicho en la cara cuando hablamos la última vez. Había jugado con su lesión más de seis meses, pero a partir de cuando sus agentes buscaron lo mejor para él, equivocaron el camino", ha explicado en Deportes COPE Elche.

Debido a que Álvaro Núñez quiso marcharse, el Elche CF intentó sacar el máximo dinero posible con su traspaso. "En los contratos se pueden ganar o perder. Pero no íbamos a ceder a que sucediera lo que pasó con Tete Morente o que puede pasar con Aleix Febas. Era un jugador que ha jugado en los últimos cuatro años todos los partidos y de repente con esta situación puntual sale del equipo. No era justo para nosotros. Entendíamos que tenía un año y medio más de contrato si jugaba 25 partidos. Valoramos el precio del jugador y no quisimos ceder".

El Elche CF finalmente aceptó la propuesta del RC Celta de 1 millón de euros por Álvaro Núñez. El lateral derecho acababa contrato al final de esta temporada con el club franjiverde y su renovación estaba condicionada a jugar una serie de partidos en esta campaña, esos 25 encuentros que señaló Christian Bragarnik. Con los problemas de pubis que estaba y está sufriendo, Álvaro Núñez dejó de jugar.

Ante el temor de no poder concretar su renovación y ante el interés del RC Celta, el Elche CF decidió traspasar a Álvaro Núñez para así, al menos, llevarse una cantidad de dinero y no perder al futbolista totalmente gratis el próximo verano.