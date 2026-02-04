El RC Celta anuncia la lesión que padece uno de sus últimos fichajes: Álvaro Núñez

El lateral derecho, que ha aterrizado en el equipo que entrena Claudio Giráldez durante los últimos días del mercado de fichajes de invierno, sufre un problema en el pubis que viene arrastrando desde hace varias semanas y que no le ha dejado jugar con el Elche CF

La etapa de Álvaro Núñez en el RC Celta va a comenzar marcada por la lesión que arrastra el futbolista desde que estaba en el Elche CF y la cual puede condicionar su debut con el equipo que entrena Claudio Giráldez. El club gallego ha comunicado lo que era un secreto a voces y es que el lateral derecho sufre un problema en el pubis que le hace ser duda para jugar este fin de semana en el partido de LaLiga que el RC Celta tiene que disputar contra CA Osasuna.

Álvaro Núñez, nuevo jugador del RC Celta, sufre de pubalgia

El RC Celta ha comunicado este miércoles que Álvaro Núñez, lateral derecho del RC Celta, sufre una osteopatía dinámica de pubis. Una lesión complicada de curar, ya que el dolor va y viene, y con la que tiene que lidiar. De hecho, el club gallego ha añadido en su nota de prensa que el lateral derecho ha realizado trabajo individualizado.

De este modo, Álvaro Núñez, uno de los últimos fichajes que ha realizado el RC Celta en este último mercado de invierno, es seria duda para el partido que el RC Celta juega este viernes contra CA Osasuna el cual corresponde a la jornada 23 de LaLiga.

No es extraño este problema físico de Álvaro Núñez para el RC Celta, ya que el equipo gallego sabía perfectamente que el futbolista tenía una lesión de pubis cuando lo fichó. Y es que el lateral derecho se ha perdido los últimos tres partidos de LaLiga con el Elche CF debido a este problema físico.

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, aclarará el estado físico y la disponibilidad de Álvaro Núñez en la rueda de prensa que está prevista que dé este mismo jueves, el día antes de que su equipo se mida a CA Osasuna.

Álvaro Núñez: el RC Celta no desaprovechó una oportunidad de mercado

Álvaro Núñez fue uno de los últimos movimientos que realizó el RC Celta en el pasado mercado de fichajes de invierno. El club gallego estaba interesado en el lateral derecho, que acababa contrato con el Elche CF al final de esta temporada. Su idea era incorporarlo el próximo verano, pero el RC Celta no dudó ficharlo, pagando un módico precio.

El RC Celta desembolsó 1 millón de euros al Elche CF para cerrar el fichaje de Álvaro Núñez, adelantándose así a otros equipos como el Valencia CF quien también había mostrado interés en hacerse con los servicios del lateral derecho que está temporada está realizando una buena temporada con el Elche CF con el cual era titular indiscutible, habiendo disputado 19 partidos en los que no marcó, pero dio dos asistencias.