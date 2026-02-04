Jutglà pudo salir al final del mercado, pero el Celta le cerró la puerta

El delantero catalán no ha respondido de momento a las expectativas en Vigo, teniendo además que lidiar con unos problemas personales; sus agentes trasladaron la posibilidad de salir en enero pero Marco Garcés mostró su confianza en el futbolista

El Celta de Vigo cerró el mercado invernal con los fichajes de última hora de Matías Vecino y Álvaro Núñez además de la confirmación de la marcha de Bryan Zaragoza a la Roma previa ruptura de su cesión en Balaídos, pero lo cierto es que Marco Garcés pudo haber hecho algún que otro movimiento de salida más, pero no quiso.

En este caso hablamos de Ferran Jutglà, que ha tenido varios pretendientes durante el mercado invernal aunque finalmente seguirá en el Celta por lo menos hasta final de temporada. Según informa Nós Diario, los agentes del delantero catalán plantearon a la dirección deportiva del Celta la posibilidad de salir en este pasado mercado de invierno, aunque Marco Garcés rechazo tal posibilidad mostrando todavía confianza en que el ex del Brujas pueda revertir su situación bajo las órdenes de Claudio Giráldez.

De hecho, uno de los clubes con los que se llegó a relacionar a Jutglà fue el Espanyol, aunque el interés no acabó yendo más allá ante la negativa del Celta a dejarlo salir en forma de préstamo. Todo ello a pesar de que el protagonismo del delantero de Sant Julià de Vilatorta ha ido decayendo con el paso de las jornadas. Comenzó siendo el titular por delante de Borja Iglesias pero con el paso de los partidos el 'Panda' que comenzó la temporada enrrachado, le quitó la titularidad y desde entonces, salvo el partido de Oviedo, no ha vuelto a salir de inicio.

Problemas personales en Vigo

Además de su escaso rendimiento deportivo en sus primeros meses en el Celta, se la han sumado una serie de problemas de índole personal que le han afectado en el campo. De hecho, el catalán incluso se quedó fuera de tres listas de convocados consecutivas (frente a Sevilla, Rayo Vallecano y Real Sociedad) por estos motivos, de ahí que sus agentes propusieran al Celta un cambio de aires que podría ayudarle a recuperar su mejor versión, pero esta la tendrá que seguir buscando en Vigo.Eso sí, el delantero ha tenido en todo momento el apoyo y la comprensión tanto de Claudio Giráldez como del vestuario. La pasada semana ante el Estrella Roja en Belgrado volvió a tener minutos, jugó casi media hora, los primeros de 2026 pues no jugaba desde la última jornada de LaLiga de 2025, el 20 de diciembre frente al Real Oviedo.

Los numeros de Jutglà

El exdelantero del Brujas llegó a Vigo el verano pasado a cambio de cinco millones de euros, una fuerte apuesta del club celeste para reforzar su delantera que, de momento, no se ha visto reflejada en el terreno de juego. Jutglà ha disputado un total de 22 partidos, 14 en LaLiga, seis en la Europa League y dos en la Copa del Rey, en los que tan sólo ha firmado dos goles, curiosamente en la misma jornada con un doblete ante Osasuna en El Sadar (2-3), además de una asistencia.