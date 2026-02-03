El "enorme esfuerzo" de Matías Vecino para firmar por el Celta de Vigo: "Me atrajo el estilo"

El mediocentro uruguayo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto gallego, adonde llega en busca de "nuevos objetivos" tras más de una década en Italia. Desde el club destacan lo mucho que ha puesto de su parte para poder vestir de celeste

Tras completar este martes su primer entrenamiento a las órdenes de Claudio Giráldez, en una sesión en la que no participó aún Álvaro Núñez, tercer y ultimo refuerzo invernal del Celta de Vigo, Matías Vecino ha sido presentado de forma oficial por el club gallego. El veterano mediocentro uruguayo de 34 años firma por lo que resta de temporada y la siguiente tras desvincularse de la Lazio y llegar a coste cero.

Tras desarrollar la mayor parte de su carrera en Italia, donde defendió también las camisetas de Fiorentina, Cagliari, Empoli e Inter de Milán, el internacional charrúa ha decidido dar este nuevo paso en su carrera atraído por el estilo de juego del equipo vigués, admitiendo también sus ganas de jugar en el fútbol español.

Se quiere "probar" en LaLiga

“La posibilidad de venir a la Liga española y a un equipo como el Celta no se da todos los días. Llevaba cuatro años en la Lazio y trece en Italia, así que consideré que era un buen momento para cambiar de aires, para buscar nuevos objetivos y para probarme, por así decirlo, en un campeonato diferente”, comentó. "Siempre tuve ese deseo de probar algo fuera de la Serie A italiana, pero por diferentes motivos no se había podido dar. Por eso, cuando surgió la posibilidad de venir al Celta no lo dudé", había afirmado ya previamente en su primera entrevista con los medios oficiales del club celeste.

Ilusionado con la Europa League

“He visto que el Celta normalmente juega con doble pivote, que es donde mejor he rendido a lo largo de mi carrera y en donde más me gusta jugar, y eso también influyó. Me atrajo mucho el estilo de juego que tiene el equipo”, añadió el centrocampista natural de San Jacinto, que pidió “ambición” para llegar “lo más lejos posible” en la Europa League, una competición en la que no ve “límites” porque “son partidos de ida-vuelta y mata-mata”.

Su puesto preferido: "En el doble pivote"

En la presente temporada ha participado en 14 partidos, ocho de ellos como titular, para un total de 657 minutos. Pero Vecino aseguró llegar en buenas condiciones físicas y se ofreció a Giráldez para jugar en cualquier posición del centro del campo, pese a que donde más le gusta hacerlo es “en el doble pivote”.

“A lo largo de mi carrera he pasado por todas las posiciones de la mitad de la cancha. Había empezado como un interior, como un box to box, en el Inter también lo hice mucho en esa posición, pero sobre todo con Paulo Sousa en la Fiorentina y con Spalletti en el Inter, también el año pasado en la Lazio, jugué en el doble pivote. Me adapto a la exigencia del entrenador, no tengo problema con el rol”, explicó sobre lo que puede aportar al Celta, donde se ha reencontrado con Marcos Alonso y el portero rumano Ionut Radu, con los que había coincidido en los vestuarios de Fiorentina e Inter de Milán, respectivamente.

Marco Garcés: "Aportará personalidad y experiencia"

Por su parte, El director deportivo del Celta, el mexicano Marco Garcés, destacó el “enorme esfuerzo” que ha hecho el futbolista uruguayo para recalar en el equipo de Claudio Giráldez, al que cree que aportará “personalidad” y “experiencia” dentro del terreno de juego. “Creo que nos aportará mucho en una posición en la que tenemos mucha juventud. También nos aporta la garra charrúa, esa dosis de uruguayidad que todos los equipos que tienen ambición necesitan”, sentenció.