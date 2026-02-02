Matías Vecino se convierte en el segundo refuerzo del mercado invernal del Celta de Vigo

El Celta firma a Matías Vecino que llega al equipo de Claudio Giráldez para reforzar el centro del campo tras la salida de Fran Beltrán

El Celta de Vigo sigue aferrado a la lucha por los puestos de Europa, mientras que la dirección deportiva se mueve en el último día de mercado buscando oportunidades para solapar las salidas de varios jugadores que han abandonado la plantilla celeste. La marcha de Fran Beltrán al Girona dejó un hueco en el centro del campo que el Celta ha cubierto con la segunda incorporación del mercado invernal, Matías Vecino, futbolista uruguayo que llega a Balaídos procedente de la Lazio. El uruguayo pujará por un hueco en el centro del campo de Claudio Giráldez tras haberse echo con la titularidad en el conjunto italiano después de superar una lesión que lo mantuvieron alejado de los terreno de juego las primeras 6 jornadas de la Serie A.

Matías Vecino aterriza en Balaídos y se convierte en el segundo refuerzo invernal del Celta de Vigo

Matías Vecino, futbolista de la Lazio, será el segundo refuerzo invernal del Celta, con el que pasará reconocimiento este lunes, cuando tiene prevista su llegada a Vigo. Ambos clubes acordaron el traspaso del mediocentro, que se incorpora al equipo dirigido por Claudio Giráldez para suplir las bajas de Damián Rodríguez (Racing Santander) y Fran Beltrán (Girona). En el presente curso liguero, Matías Vecino ha disputado 13 partidos (599 minutos) con la Lazio en la Serie A, donde también defendió las camisetas de Inter Milán, Fiorentina, Empoli y Cagliari. El uruguayo es el segundo refuerzo invernal del conjunto gallego tras el del internacional sub-21 Fer López, quien regresó a Balaídos tras jugar la primera parte de la temporada en el Wolverhampton.

Giráldez desea que el mercado de fichajes de enero llegue a su final

De esta forma, el Celta de Vigo cierra su segundo fichaje este mercado después de que Giráldez, tras empatar 0-0 ante el Getafe, desease que el periodo de traspaso llegase a su final cuanto antes. "Bueno, se habla de muchísimos jugadores y más en estos dos días, sabemos que hemos perdido jugadores en esa posición. Hablamos de que Fer López nos daba tranquilidad en ese aspecto, porque creo que con él nos da varias posiciones cubiertas y, a partir de ahí, lo que pasa en el mercado, que sea interesante, pues lo tendremos en cuenta para este día y poco que queda de mercado todavía y ojalá acabe pronto el mercado", destacaba el entrenador del Celta de Vigo que ya tiene a su mediocentro tras la salida de Fran Beltrán.