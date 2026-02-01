Getafe 0-0 Celta de Vigo: La falta de pegada provoca el reparto de puntos en El Coliseum

Los de Bordalás y el conjunto de Claudio Giráldez se repartieron los puntos en un partido donde tan solo hubo tres remates a puertas, entre los dos equipos, durante todo el encuentro, lo que ha provocado el empate final sin goles en el marcador

El Getafe recibió en el día de hoy al Celta de Vigo en El Coliseum, en el duelo que corresponde a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Bordalás y los de Claudio Giráldez se daban cita en un momento en el que ambos equipos atraviesan situaciones muy diferentes. Por un lado, el conjunto azulón llegaba tras no ganar ninguno de los primeros partidos de 2026. Por otro lado, el equipo gallego venía de empatar en Europa League y de sumar buenas noticias en el campeonato doméstico, donde buscaban terminar en puestos europeos tras el choque.

Los de Bordalás dominan en el juego pero no en el marcador

De esta manera, José Bordalás salió ante el Celta de Vigo, eligiendo a los mismos futbolistas que jugaron de inicio la pasada jornada ante el Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Duarte, Djené, Romero, Juan Iglesias, Luis Milla, Mario Martín, Arambarri, Luis Vázquez, Satriano. Por otro lado, Claudio Giráldez decidió comenzar con lo siguientes jugadores: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza, Ilaix Moriba, Román, El-Abdellaoui, Fer López, Borja Iglesias y Swedberg. En este sentido, el técnico estrenaba tridente de ataque, con el futbolista de 21 años, cedido por los Wolves, de inicio tras su gran gol ante el Estrella Roja en Europa League. La primera parte tuvo muy pocas oportunidades para estrenar el marcador en El Coliseum. De hecho, hubo tan solo dos remates a puerta, que fueron del conjunto local.

Por otra parte, Iosu Galech, colegiado del Getafe - Celta de Vigo, mostró tarjeta amarilla a Ilaix Moriba y Satriano, en dos acciones en las que el árbitro se mostró muy firme con sus decisiones. De esta manera, los jugadores se marchaban al descanso con la sensación de que los de Bordalás estuvieron más cerca de estrenar el marcador, donde tuvieron cuatro saques de esquina y los de Giráldez no lanzaron ninguno. Además, Borja Iglesias cayó hasta en tres ocasiones en fuera de juego, entrando muy poco en juego, al igual que Fer López, una de las novedades en el once del conjunto gallego en El Coliseum.

Sin golpe de efecto en El Coliseum

La segunda parte comenzó con un gol anulado a Swedberg por un fuera de juego previo de Borja Iglesias. Sin embargo, el Celta de Vigo dio un paso al frente, consciente de la importancia de conseguir los tres puntos en el día de hoy ante el Getafe. No obstante, Giráldez realizó un doble cambio en el minuto 68, dada la poca efectividad de su equipo en los últimos metros, por lo que entraron Carreira y Pablo Durán por Mingueza y Swedberg. Pese a ello, además de las sustituciones de Bordalás, las ocasiones claras de gol no terminaban de llegar por parte de ambos conjuntos.

Finalmente, Getafe y Celta de Vigo se repartieron los puntos tras el 0-0 final, que perjudica a un equipo como el de Bordalás que se mantiene en la parte baja de la tabla de LaLiga EA Sports, ya que se sitúa a dos puntos del Mallorca, en puestos de descenso. Los de Giráldez, por su parte, por debajo de Espanyol y Real Betis, en puestos europeos.

Próximos rivales de Getafe y Celta de Vigo

Tras ello, el Getafe se preparará para la visita a Mendizorroza, donde se verá las caras con el Alavés el próximo domingo a las 14:00, en el duelo de la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Además, los de José Bordalás volverán al Coliseum para recibir al Villarreal de Marcelino, fijado para el domingo 15 de febrero a las 16:15. Por otro lado, el conjunto de Claudio Giráldez recibirá a Osasuna en Balaídos el viernes a las 21:00 y viajará hasta Barcelona para enfrentarse al Espanyol, choque que se disputará el sábado 14 a las 14:00.

Ficha técnica:

0.- Getafe: Soria; Kiko Femenía (Sancris, min. 90), Duarte (Boselli, min. 90), Djené, Zaid Romero, Juan Iglesias; Mario Martín (Javi Muñoz, min. 68), Milla, Arambarri; Satriano (Liso, min. 77) y Luis Vázquez (Nyom, min. 90).

0.- Celta: Radu; El-Abdellaoui (Rueda, min. 77), Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza (Carreira, min. 68); Román, Moriba; Fer López (Iago Aspas, min. 81), Borja Iglesias (Hugo Álvarez, min. 77) y Williot (Pablo Durán, min. 68).

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité Navarro). Mostró cartulina amarilla a Moriba (min. 19) y a Borja Iglesias (min. 61) por parte del Celta y a Satriano (min. 35) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 10.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por David Cordón Cano, padre del futbolista del Getafe David Cordón Mancha 'Davinchi', fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).