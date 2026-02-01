Getafe - Celta: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 22 de LaLiga

El Getafe recibe al Celta de Vigo en el Coliseum Alfonso Pérez en un partido de urgencias para los locales y de consolidación para los gallegos, con datos que reflejan el delicado momento azulón y la buena dinámica del conjunto vigués

El Getafe llega al choque inmerso en una racha muy negativa que le ha llevado a situarse en la 17.ª posición, a solo un punto del descenso. El conjunto azulón no gana desde el 2 de diciembre, cuando se impuso en Copa al Navalcarnero, y desde entonces encadena 8 partidos sin conocer la victoria, con un balance de 6 derrotas y 2 empates, una dinámica que ha disparado la presión en uno de los tramos más delicados de la temporada.

En el extremo opuesto aparece el Celta de Vigo, que atraviesa uno de sus mejores momentos del curso pese a la derrota sufrida en la última jornada ante la Real Sociedad a domicilio. Antes de ese tropiezo, el equipo celeste había enlazado cuatro victorias consecutivas, una racha que le ha permitido situarse en la séptima plaza, empatado a puntos con el Betis, que marca la sexta posición con acceso a competiciones europeas.

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio mayor de lo que indica la clasificación, con duelos habitualmente ajustados y alternancia de resultados. En el encuentro de la primera vuelta, el Getafe se impuso por 2-0 en Balaídos, un precedente reciente que añade contexto a un partido en el que el momento de forma y la necesidad de puntos pueden pesar tanto como los antecedentes.

Getafe No Iniciado - Celta

Getafe - Celta de Vigo: fecha y horario del partido en la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Getafe y Celta en el Coliseum está programado para el domingo 1 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 18:30 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 22 de LaLiga que enfrentará a Getafe y Celta?

El Getafe - Celta de Vigo de la jornada 22 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar y M+LALIGA 2 (M57 O112) que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Getafe - Celta, encuentro de la jornada 22 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Getafe - Celta de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Coliseum. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.