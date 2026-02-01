Bordalás responde a los pitos del Coliseum: "Si el club considera que yo soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer"

El entrenador del Getafe mostró su análisis, en la rueda de prensa posterior al empate contra el Celta de Vigo, y sus sensaciones sobre el encuentro frente al a los de Claudio Giráldez, así como los pitos que recibió de su afición

El Getafe se llevó un punto de la visita del Celta de Vigo en El Coliseum, en un nuevo choque de LaLiga EA Sports. El conjunto de Bordalás, que repitió el mismo once que salió ante el Girona en la pasada jornada, no pudieron derribar la puerta de Radu. En este sentido, los, tan solo, dos remates a puerta condenaron a un equipo que se mantiene en la decimosexta posición de la tabla con 23 puntos. Por ello, el técnico del club azulón compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el empate ante los de Claudio Giráldez.

Bordalás reconoce la superioridad del Celta en la segunda parte

José Bordalás valoró el empate ante el Celta de Vigo en El Coliseum, en rueda de prensa: "El equipo quería ganar, queríamos darle una alegría a nuestra afición. El equipo ha competido y ha hecho un gran primer tiempo, pero nos ha faltado lo que nos viene faltando durante toda la temporada: la finalización en los últimos metros y el gol. En el segundo tiempo el Celta fue mejor, ha sido una parte para cada equipo. Estoy contento con el esfuerzo y el trabajo de los chicos por cómo se ha dado el partido y cómo han competido. Queríamos ganar, pero al final hemos sumado un punto. Quizás el equipo ha tenido un poco de temor por lo que nos ha ocurrido en los últimos partidos en casa, donde el rival nos ha golpeado en los últimos minutos. Eso ha provocado que el equipo se echara un poco atrás y bajara físicamente".

Por otro lado, Bordalás fue preguntado por la situación en el mercado de fichajes del Getafe y los cánticos hacia la directiva: "Como dije el otro día, tenemos que adaptarnos a la situación. Estamos alineados con la dirección deportiva y vamos a ver las posibilidades del club para reforzar al equipo con algún jugador más que nos dé el equilibrio que nos falta por fuera. En el fútbol actual eso es muy determinante. No me gustan los cánticos. Creo que la afición debe apoyar y animar al equipo. Deben darse cuenta de que, durante las últimas temporadas, los recursos del equipo no son los mismo, la plantilla se ha debilitado mucho y, aun así, el equipo compite.

Bordalás, muy claro con los pitos de la afición

Además, Bordalás siguió alabando el trabajo de sus jugadores: "Estoy contento con el comportamiento de los chavales porque lo dan absolutamente todo. Han acabado exhaustos. Hay jugadores a los que el aspecto físico les está pasando factura porque vienen jugándolo todo, no solo esta temporada sino también la pasada, como es el caso de Mauro y Luis. Les está pasando factura, pero el equipo no le ha perdido la cara al partido y ha competido. Ahora toca descansar y preparar el partido del próximo domingo en Vitoria, que será muy importante y difícil, como todos".

Por último, Bordalás respondió a los pitos de la afición de El Coliseum: "No tengo nada que decir. Yo volví al Getafe en una situación agónica. En mi segunda etapa llevo nueve meses dejándome la vida aquí. Si el club considera que yo soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer. En ese aspecto estoy muy tranquilo".