Monchi opina de los fichajes de Cordón, la cantera del Sevilla y la vehemencia de Almeyda: "Ahora veo cosas coherentes"

Perpetua voz autorizada para analizar la actualidad del club nervionense por toda la experiencia adquirida en todas las esferas de la entidad durante sus más de tres décadas de servicio, el isleño opina sobre el presente y el futuro del actual proyecto sevillista en esta nueva entrega de la interesante entrevista que ha concedido a ESTADIO Deportivo

La previa del partido del pasado domingo ante el FC Barcelona dejó una imagen muy llamativa en el Sevilla FC: el legendario Monchi preguntándole a Antonio Cordón, actual dueño del que fuera su despacho en la dirección deportiva nervionense, cómo van las gestiones para intentar fichar al portero Odysseas Vlachodimos, cedido hasta final de temporada por el Newcastle United.

ESTADIO Deportivo ha querido hacerlo a la inversa y ha preguntado al actual presidente del CD San Fernando 1940 qué le parecen los tres fichajes que Cordón tiene cerrados para el próximo verano. "Los mercados de fichajes son buenos o malos en función de los resultados", ha precisado. Además, en la entrevista concedida a ED desde su casa del estadio azulino, Monchi ha analizado la gestión de Matías Almeyda, el exceso de implicación del argentino o el paso adelante de la cantera en tiempos de crisis.

El Sevilla FC ha cerrado tres fichajes para la 26/27: Patrik Mercado, Juan Iglesias y Arouna Sangante

"Bueno, que esté confirmado sólo Mercado. Los otros dos no están confirmados aún; pero me parece que son tres jugadores que entran dentro de los perfiles en los que el Sevilla de hoy se puede mover. Me parecen movimientos interesantes, unos buenos movimientos. Hay que adelantarse a otros clubes y tener cerrados a jugadores que yo creo que pueden hacer que el Sevilla maneje o equilibre el tema económico con el tema deportivo. Lo que veo ahora es que se están haciendo las cosas de forma coherente".

Monchi valora positivamente la gestión de Matías Almeyda

"Ser entrenador del Sevilla en cualquier momento de los últimos 25 años era complicado. Ser entrenador del Sevilla en este momento también lo es. La exigencia es muy grande. Matías ha tenido una virtud muy importante: que se ha empapado muy bien de la esencia del club. Sabe lo que el club exige y necesita".

"No tengo datos objetivos al cien por cien, pero creo que es un buen gestor de vestuario. Me da esa impresión viendo la celebración de los goles, las declaraciones... Eso es bueno. Está sacando partido a una plantilla que no es la mejor que ha tenido el Sevilla. La está haciendo lo más competitiva posible y está siendo capaz de sacarle el mayor rendimiento posible".

¿Cree que Almeyda se extralimita en sus funciones o se implica en exceso?

"Sí, pero a mí también me pasa eso. Oye, ¿yo estoy en el Sevilla? Pues me involucro con el Sevilla. ¿Estoy en la Roma? Me involucro con la Roma. ¿En el Aston Villa? Con el Aston Villa. Es verdad que en el caso de un entrenador parece más extraño, pero yo estoy de acuerdo en que Matías, más que de entrenador, está ejerciendo en muchos momentos... no digo de sevillista pero sí de una persona comprometida con el club. Y es un plus. No es de ser 'entrenador fácil', es de ser 'entrenador de club'. Asumir que eres parte del club. Muchas veces hay técnicos que les preguntan dicen 'Que decida el club'. ¡Pero si tú eres club! Yo valoro que Matías haga suyos los problemas del club".

La sanción de siete partidos y el exceso de vehemencia de Almeyda

"A mí me parece excesiva la sanción, como creo que a todo el mundo. Tenemos que extrapolarnos al momento, que es un momento complicado, caliente... Es verdad que los profesionales tenemos que ser ejemplos de cara a la opinión pública, pero creo que no fue tan grave lo que pasó como para que se sancione con siete partidos (al final se quedó en seis). Sobre todo es el tema del acta lo que más ha marcado la polémica. Las pruebas videográficas tienen que estar por encima de lo que diga el acta y las pruebas videográficas no mostraban una actitud tan violenta como para ser sancionado con siete partidos".

El paso adelante de los canteranos del Sevilla FC "en momentos complicados"

"Al hilo de tu pregunta, me gustaría romper una lanza a favor de la cantera de Sevilla. Escucho que la cantera no funciona porque es que el Juvenil no se ha clasificado para la Copa del Rey... Me parece una cosa tan absurda... Yo siempre decía que cuando perdía el Benjamín, el Alevín, el Infantil, el Cadete y el Juvenil me duraba el enfado una centésima de segundo. Si perdía el Sevilla Atlético, me duraba un minuto. Y si perdía el primer equipo, tres días sin hablar en mi casa. La cantera no está tanto para ganar partidos. Hay que ver luego dónde están esos jugadores".

"El otro día había siete jugadores formados en la cantera: Kike (Salas), Juanlu, Carmona, Castrín, Isaac, Oso... Se me quedan algunos en el tintero. Eso es digno de mención. Jugadores como Reyes, Navas, Bryan Gil, Marchena o Velasco no salen todos los días. Manolo Jiménez, Rafa Paz, Ramón Vázquez, Ruda, Francisco López Alfaro... Es algo generacional. Hoy hay una hornada de canteranos que, sin ser jugadores de 60 millones de euros, como podían ser Reyes o Navas, están compitiendo en un momento complicado, están creciendo y ya tienen un valor importante en el mercado. Ya no son expectativas, son realidades".