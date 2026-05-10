Athletic de Bilbao - Valencia, en directo el partido de LALIGA EA Sports en vivo online

Duelo de clásicos en el Nuevo San Mamés: los vascos quieren apurar sus opciones por Europa mientras que los valencianos pretenden alejarse de los puestos de descenso

¡Buenas tardes y bienvenidos! Arrancamos el directo del partido que enfrenta este domingo al Athletic de Bilbao y al Valencia en el Nuevo San Mamés.

Ernesto Valverde hablaba en la previa de cómo ve a su Athletic de Bilbao: "El equipo está mentalizado y concienciado de las posibilidades que tenemos. Los entrenamientos han ido bien y el equipo está con energía y con ganas de competir"

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, analizaba al Athletic en la previa: "El Athletic me parece un equipo muy completo. Es un equipo que ahora mismo ha recuperado jugadores importantes que había perdido durante el año. Sabemos de la intensidad del partido y de la exigencia"

Hay que recordar que el Athletic llegaba esta jornada empatado a puntos con el Getafe, que es el equipo que ahora marca la frontera con Europa.

También tenemos el once del Valencia. La alineación de Carlos Corberán es la siguiente: Dimitrievski, Saravia, Tárrega, Comert, Gayà, Rioja, Guido, Pepelu, Diego López, Javi Guerra y Hugo Duro.

El Athletic de Bilbao y el Valencia CF se enfrentan este domingo en el Nuevo San Mamés en el partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA Sports. Dos clásicos de la competición española, que no están viviendo sus mejores temporadas, pero que suelen ofrecer en sus enfrentamientos partidos interesantes.

Ernesto Valverde vivirá uno de sus últimos capítulos en el banquillo del Nuevo San Mamés, toda vez que hace algunas semanas ya anunció su marcha. De hecho días atrás el club vasco comunicaba que su sucesor será Edin Terzic. Antes de irse, eso sí, el Txingurri quiere dejar clasificado al equipo para Europa.

Los coeficientes de las Federaciones otorgan desde este jueves una plaza más para Europa, de ahí que el Athletic abra sus opciones de lograrlo pese a que su temporada no ha sido la mejor. Una oportunidad a la que se aferra y que necesita, entre otras cuestiones, de un triunfo del Valencia. Una posibilidad que tiene en su mano y que quiere agotar Valverde y marcharse así con un regalo para su sucesor.

Los visitantes andan inmersos en otra pelea. La de eludir las posiciones de descenso. Son muchos los implicados y el Valencia guarda una pequeña ventaja en forma de puntos. Sin embargo, no tiene todo el trabajo hecho y le urge ganar, o al menos sumar un punto para no verse en mayores problemas.

El clima en Valencia tampoco es el más tranquilo, después de los últimos resultados y el equipo fue despedido con pitos la pasada jornada de Mestalla, después de caer derrotado ante un Atlético de Madrid plagado de canteranos. De ahí que Carlos Corberán, cuestionado estos días, tenga los cinco sentidos en este choque y sumar en el Nuevo San Mamés.

Precedentes en el Athletic-Valencia en Bilbao

Hasta el momento se han producido 99 enfrentamientos entre el Athletic de Bilbao y el Valencia en tierras vascas entre las distintas competiciones. El balance es de 58 victorias locales, 24 empates y 17 visitantes. El de este domingo será el partido cien entre estos dos equipos.

No sólo el balance general favorece al Athletic, también el cercano. El Valencia no ha ganado en Bilbao en sus últimas seis comparecencias. Habría que remontarse al curso 19/20 cuando lo hizo por 0-1 con gol de Cheryschev. Por ejemplo la temporada pasada el triunfo se quedó en casa con un marcador de 1-0 con el tanto logrado por Beñat Prados.