Corberán prepara cambios en el Valencia para asaltar San Mamés

El técnico de Cheste, que de nuevo no ha podido contar con Lucas Beltrán, prepara modificaciones en su defensa con el regreso de Cömert y Unai Núñez

La primera plantilla del Valencia sigue preparando el importante duelo frente al Athletic Club en San Mamés, que tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 16:15 horas. Los hombres de Carlos Corberán dejaron paran una gran oportunidad de dejar la permanencia casi atada frente al Atlético de Madrid y afronta el choque tres puntos por encima del descenso, que lo marca el Alavés con 36 puntos.

Si en la sesión de ayer la gran noticia era la vuelta de Mouctar Diakhaby, que regresaba a un entrenamiento grupal tras lesionarse el pasado 3 de enero frente al Celta de Vigo en Balaídos de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha y verse obligado a pasar por el quirófano, hoy el protagonista ha sido Lucas Beltrán, pero no por nada parecido a lo del central franco-guineano, sino todo lo contrario.

Y es que el ariete argentino sigue sin volver al grupo a mitad de semana, por lo que su presencia en San Mamés corre serio peligro. El futbolista cedido por la Fiorentina arrastra unas molestias en la rodilla que no le está permitiendo ayudar a sus compañeros.

Esas mismas molestias le frenaron cuando estaba compitiendo a su mejor nivel, entonces se perdió tres partidos, frente a Villarreal, Osasuna y Alavés, tuvo de nuevo sus primeros minutos frente al Real Oviedo, pero seis partidos más tarde, esas molestias han vuelto a obligarle a parar. Ya se perdió el último partido ante el Atlético de Madrid por esta misma dolencia y todo apunta a que no llegará a tiempo a San Mamés.

El dolor en el tendón rotuliano no desaparecen y apenas quedan tres entrenamientos antes de que la plantilla ponga rumbo a Bilbao. El que sí ha vuelto a trabajar con el grupo parcialmente ha sido Julen Agirrezabala, haciéndolo en solitario esta vez Diakhaby.

Cambios en la defensa para San Mamés

La derrota del pasado fin de semana unido a las bajas obliga a Carlos Corberán a mover el árbol y buscar soluciones. Y la primera de ellas apunta a estar en el eje de la zaga, donde Comert tiene todas las papeletas para volver a ejercer como central. Ya recuperado y con ritmo de competición, el perjudicado sería Pepelu, improvisado central durante la baja del suizo, que además en la sesión de hoy ha ensayado ya en el centro del campo.

El de Denia volvería al banquillo ya que en el centro del campo sigue teniendo por delante a Guido Rodríguez y Ugrinic. La otra novedad en defensa podría estar en el lateral derecho. Saravia podría volver de nuevo al banquillo para dejar su sitio a Unai Núñez.

Además de Lucas Beltran, Thierry Rendall, José Copete y Dimitri Foulquier son los otros lesionados que tiene Carlos Corberán para el próximo partido en San Mamés.