Bayern - PSG en directo: resultado de la vuelta de semifinales en la Champions League

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde alemanes y franceses se enfrentan en el Allianz Arena durante la vuelta de semifinales de la Champions League, en busca de acompañar al Arsenal FC en la gran final de Budapest

Bayern München - PSG, en directo el partido de vuelta en las semifinales de la Champions LeagueED

El Arsenal superó al Atlético de Madrid (2-1) en la primera semifinal y estará presente en el Puskas Arena de Hungría

Ya campeón de la Bundesliga, el único objetivo del conjunto alemán esta semana ha sido la Champions. En liga empató 3-3 ante el Heidenheim con un once muy diferente al que veremos hoy

Luis Enrique todavía no ha podido celebrar el título de la Ligue 1, donde tiene una complicada semana con tres partidos en siete días, acabando ante el Lens en liga, el segundo clasificado a 6 puntos de los parisinos

El encuentro tendrá lugar en el Allianz Arena, hoy Arena de Múnich por el reglamento UEFA en cuanto al patrocinio de estadios. El hogar del Bayern de Múnich es una joya alemana con capacidad para más de 75.000 personas

El encargado de dirigir esta semifinal es el portugués João Pinheiro, que contará con el italiano Marco Di Bello en el VAR

El equipo de Vicent Kompany llegó a semifinales tras superar a Atalanta y Real Madrid en las anteriores dos eliminatorias

Los de Luis Enrique tampoco lo tuvieron fácil, teniendo que eliminar a Chelsea y Liverpool

El técnico español habló de Rafa Nadal en la rueda de prensa previa al duelo, poniéndolo como ejemplo de superación y competitividad en la élite

Así fue el primer gol del georgiano en la ida para empatar el encuentro ante el Bayern en el Parque de los Príncipes

Con este tanto, el colombiano hizo el cuarto germano en París, dejando una eliminatoria prácticamente abierta

Así fue el PSG 5-4 Bayern en la ida de semifinales de la Champions League

El delantero inglés abrió la lata en el Parque de los Príncipes y hoy es una de las principales estrellas del partido

Reciben con un mega-mosaico a sus jugadores antes de que inicie el partido

Rueda el balón en el Allianz Arena para que Bayern de Múnich y PSG busquen estar en la gran final de Budapest

Muy ofensivo el conjunto alemán desde que sacó de inicio, buscando a sus hombres de ataque con balones en largo

Carrera por banda izquierda de Kvaratshkelia que vio solo en el área a Dembélé para que haga el primero del encuentro con un zurdazo

Muy ofensivos los locales, que no logran general el peligro esperado, quedando muy expuesto a los contragolpes

Llegó tarde al cruce con Olise y le pisa en el pie de apoyo

Jugada ensayada del Bayern que acabó con una especie de centro-disparo con rosca que se marcha cerca del palo derecho de Safonov

Disparo con mucha intención de Harry Kane que se estrella contra las piernas del central del PSG

Olise está siendo la principal amenaza local, y Kvaratshkelia ya empieza a doblar al amonestado Nuno Mendes

Jugadón de Luis Díaz por banda izquierda que ofreció un pase de la muerte a Olise, cuyo remate no encuentra portería por la aparición del portugués

Otro contragolpe de Kvaratshkelia quen acaba con el georgiano en línea de fondo

El PSG se organiza en defensa, con un Nuno Mendes superior a Olise, mientras el Bayern no encuentra el camino a la portería de Safonov

Jugada de Kvaratshkelia que se interna en la frontal desde la banda derecha y su disparo, tras tocar en un defensa, llega blandito a las manos del guardameta

El colombiano dejó en el sitio a Zaire-Emery y mandó un derechazo sobre Safonov que se marcha por encima del larguero

Sale al cruce Upamecano y el lateral sale por los aires, cayendo a plomo sobre el césped

Encaró a Nuno Mendes, un par de regates y buscó la escuadra con la pierna izquierda

Vitinha despeja un mal rechace de Safonov y el balón impacta en el brazo de Joao Neves

El central protestó mucho una falta sobre Dembélé y ve la cartulina

Centro de Vintinha y Joao Neves aparece en el segundo palo para mandar un cabezazo directo a la cepa del poste izquierdo del guardameta. Mano extraordinaria del alemán

Los aficionados locales están tirando vasos de plástico a Vitinha cuando se prepara para sacar un córner, y Neuer tiene que acudir para pedir cordura

Ya con el encuentro en marcha, el saque de esquina parisino quedó en nada y es posesión para los locales

Cuatro para tres en un contragolpe del PSG y el central alemán le ganó la partida a Kvaratshkelia, que logra sacar un córner

Sin grandes nuevas ocasiones, ambos equipos parece que piensan más en el descanso, con un Bayern que depende de la genialidades de sus extremos para atacar

Buena jugada de Musiala por banda derecha, llega a línea de fondo, y pone un pase atrás que intercepta el guardameta

Mano a mano de Musiala con el guardameta del PSG y este le gana la partida con una mano fuerte abajo

Lo sigue intentando el joven alemán, que no está fino de cara a portería

El georgiano desplazó el balón cuando el Bayern se disponía a lanzar una falta y ve la amonestación

El PSG se marcha a vestuarios por delante en el marcador tras realizar dos tiros a puerta, mientras que el Bayern, con menos efectividad ofensiva, ha esperado casi al último minuto para realizar su primer remate entre los tres palos

La UEFA Champions League llega a su penúltimo partido. Con el Arsenal como primer clasificado para la gran final de Hungría, celebrada en el Puskas Arena de Budapest, es el turno de que concluya la segunda semifinal con un apasionante Bayern de Múnich - Paris Saint-Germain.

Tras un encuentro de ida que sirvió como una oda al fútbol y acabó con un 5-4 favorable para los parisinos, el equipo de Vicent Kompany buscará remontar en el Allianz Arena, mientras que Luis Enrique quiere llegar a la final por segundo año consecutivo y así poder revalidar el título de campeón.

Un Bayern Múnich descansado y campeón de la Bundesliga

El conjunto bávaro llega al encuentro con los deberes hechos en la liga alemana. Tras haberse proclamado campeón de la Bundesliga ante el Stuttgart en la jornada 30, los de Vicent Kompany viven un momento de relajación en Alemania, centrando todos sus esfuerzos en la Champions League.

Antes del partido de ida, los ‘Rojos’ habían continuado por la senda de la victoria en la Bundesliga con victorias ante Bayer Leverkusen y Mainz 05, ambas a domicilio. Pero la derrota en el Parque de los Príncipes ha cambiado los planes del entrenador belga.

Así, con un once lleno de jugadores menos habituales, donde Musiala tan solo jugó la primera mitad, se dejó un empate 3-3 en casa ante el Heidenheim. Un claro signo de una preparación semanal que ha girado en torno a la cita europea.

El PSG se juega la Ligue 1 mientras activa el ‘modo Champions’

Por el contrario, el equipo de Luis Enrique todavía no ha podido proclamarse campeón de liga, teniendo una reñida disputa con el Lens. Actualmente, el conjunto parisino ocupa el liderato a tan solo 6 puntos del equipo lensois, cuando restan 12 puntos en juego.

Tras empatar 2-2 en el Parque de los Príncipes ante el Lorient, los parisinos deberán asegurar una victoria en liga ante el Stade Brestois si no quieren pasar apuros, puesto que, tres días después, tienen un duelo directo ante el Lens.

Así, el ‘Lucho’ tiene por delante una semana donde se juega su presencia en la final de la Champions League y el título de la liga francesa, teniendo que hacer malabares entre un encuentro que se prevé muy duro y físico en Múnich, con una prueba de fuego en la Ligue 1 tan solo cuatro días después.

PSG 5-4 Bayern: partido de ida en las semifinales de la Champions League

El encuentro de ida, disputado en el Parque de los Príncipes, fue uno de esos encuentros que generan pasión por el fútbol. Con 9 goles y una doble remontada local, el encuentro quedó prácticamente abierto para la vuelta en Múnich.

En París, el conjunto de Baviera se adelantó en el marcador tras un gran primer cuarto de hora, gracias a un penalti ejecutado por Harry Kane. Aun así, los parisinos lograron remontar cerca de la media hora de juego tras los tantos de Kvaratskhelia y João Neves.

Antes del descanso habría tiempo para más, dado que Olise volvería a igualar el marcador, y Dembélé daría de nuevo la ventaja a los locales con un penalti en el quinto minuto de añadido.

En la segunda parte los equipos no se relajarían, realizando un cuarto de hora extraordinario por parte de los pupilos de Luis Enrique, donde otra vez Kvaratskhelia y Dembélé pondría un 5-2 que parecía definitivo.

Aun así, los de Kompany no bajaron los brazos y ante del minuto 70, Upamecano y Luis Díaz recortaron distancias para mantener vivas las opciones del Bayern y dejar el 5-4 definitivo.