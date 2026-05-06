Bayern - PSG en directo: resultado de la vuelta de semifinales en la Champions League
Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde alemanes y franceses se enfrentan en el Allianz Arena durante la vuelta de semifinales de la Champions League, en busca de acompañar al Arsenal FC en la gran final de Budapest
Bayern München
PSG
Minuto a minutoActualizar narración
¡Final de la primera mitad!
El PSG se marcha a vestuarios por delante en el marcador tras realizar dos tiros a puerta, mientras que el Bayern, con menos efectividad ofensiva, ha esperado casi al último minuto para realizar su primer remate entre los tres palos
Amarilla para Kvaratshkelia
El georgiano desplazó el balón cuando el Bayern se disponía a lanzar una falta y ve la amonestación
El tiempo extra es de 2 minutos
Nos iremos hasta el minuto 47
¡Remate alto de Musiala!
Lo sigue intentando el joven alemán, que no está fino de cara a portería
¡Paradón de Safonov!
Mano a mano de Musiala con el guardameta del PSG y este le gana la partida con una mano fuerte abajo
Tapa Safonov
Buena jugada de Musiala por banda derecha, llega a línea de fondo, y pone un pase atrás que intercepta el guardameta
El partido llega a punto muerto
Sin grandes nuevas ocasiones, ambos equipos parece que piensan más en el descanso, con un Bayern que depende de la genialidades de sus extremos para atacar
Tah salva los muebles
Cuatro para tres en un contragolpe del PSG y el central alemán le ganó la partida a Kvaratshkelia, que logra sacar un córner
El partido sigue su curso
Ya con el encuentro en marcha, el saque de esquina parisino quedó en nada y es posesión para los locales
Para el partido el árbitro
Los aficionados locales están tirando vasos de plástico a Vitinha cuando se prepara para sacar un córner, y Neuer tiene que acudir para pedir cordura
¡Paradón de Neuer!
Centro de Vintinha y Joao Neves aparece en el segundo palo para mandar un cabezazo directo a la cepa del poste izquierdo del guardameta. Mano extraordinaria del alemán
Amarilla para Tah
El central protestó mucho una falta sobre Dembélé y ve la cartulina
Pide penalti el Bayern
Vitinha despeja un mal rechace de Safonov y el balón impacta en el brazo de Joao Neves
¡Casi empata Olise!
Encaró a Nuno Mendes, un par de regates y buscó la escuadra con la pierna izquierda
Se duele y mucho Nuno Mendes
Sale al cruce Upamecano y el lateral sale por los aires, cayendo a plomo sobre el césped
¡Lo intenta Luís Díaz!
El colombiano dejó en el sitio a Zaire-Emery y mandó un derechazo sobre Safonov que se marcha por encima del larguero
Atrapa Neuer
Jugada de Kvaratshkelia que se interna en la frontal desde la banda derecha y su disparo, tras tocar en un defensa, llega blandito a las manos del guardameta
Baja el ritmo de partido
El PSG se organiza en defensa, con un Nuno Mendes superior a Olise, mientras el Bayern no encuentra el camino a la portería de Safonov
Saque de esquina para el PSG
Otro contragolpe de Kvaratshkelia quen acaba con el georgiano en línea de fondo
¡Nuno Mendes salva el empate!
Jugadón de Luis Díaz por banda izquierda que ofreció un pase de la muerte a Olise, cuyo remate no encuentra portería por la aparición del portugués
Refuerza su defensa el PSG
Olise está siendo la principal amenaza local, y Kvaratshkelia ya empieza a doblar al amonestado Nuno Mendes
¡Tapó Pacho!
Disparo con mucha intención de Harry Kane que se estrella contra las piernas del central del PSG
Lo intentó Olise
Jugada ensayada del Bayern que acabó con una especie de centro-disparo con rosca que se marcha cerca del palo derecho de Safonov
Amarilla para Nuno Mendes
Llegó tarde al cruce con Olise y le pisa en el pie de apoyo
Intenta reaccionar el Bayern
Muy ofensivos los locales, que no logran general el peligro esperado, quedando muy expuesto a los contragolpes
¡Goooooooooooool del PSG!
Carrera por banda izquierda de Kvaratshkelia que vio solo en el área a Dembélé para que haga el primero del encuentro con un zurdazo
El Bayern sale directo a por el gol
Muy ofensivo el conjunto alemán desde que sacó de inicio, buscando a sus hombres de ataque con balones en largo
¡Comienza el partido! ¡Rueda el balón en Múnich!
Rueda el balón en el Allianz Arena para que Bayern de Múnich y PSG busquen estar en la gran final de Budapest
¡Salen los jugadores! ¡Suena el himno de la Champions!
¡Tifo espectacular de la afición local!
Reciben con un mega-mosaico a sus jugadores antes de que inicie el partido
Harry Kane afina puntería
El delantero inglés abrió la lata en el Parque de los Príncipes y hoy es una de las principales estrellas del partido
¡Jugadores a vestuarios!
Quedan 15 minutos para que inicie el partido
Gran ambiente en Múnich
La afición local quiere llevar al Bayern hacia la remontada
¡Inician el calentamiento los jugadores del PSG!
¡Repasamos los onces iniciales!
Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane
PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratshkelia
¡Sale a calentar el Bayern y estalla la afición local!
Así ha llegado el PSG al Allianz Arena
¡Todo listo en el vestuario del Bayern!
El resumen del partido de ida
Así fue el PSG 5-4 Bayern en la ida de semifinales de la Champions League
¡Tenemos el once del PSG!
Luis Enrique quiere mantener la ventaja con: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratshkelia
¡Tenemos el once del Bayern de Múnich!
Vicent Kompany sale en el Allianz Arena con: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane
El gol de Luís Díaz
Con este tanto, el colombiano hizo el cuarto germano en París, dejando una eliminatoria prácticamente abierta
El gol de Kvaratskhelia
Así fue el primer gol del georgiano en la ida para empatar el encuentro ante el Bayern en el Parque de los Príncipes
Luis Enrique en la previa
El técnico español habló de Rafa Nadal en la rueda de prensa previa al duelo, poniéndolo como ejemplo de superación y competitividad en la élite
El camino del PSG
Los de Luis Enrique tampoco lo tuvieron fácil, teniendo que eliminar a Chelsea y Liverpool
El camino del Bayern de Múnich
El equipo de Vicent Kompany llegó a semifinales tras superar a Atalanta y Real Madrid en las anteriores dos eliminatorias
El árbitro de hoy
El encargado de dirigir esta semifinal es el portugués João Pinheiro, que contará con el italiano Marco Di Bello en el VAR
El estadio de esta noche
El encuentro tendrá lugar en el Allianz Arena, hoy Arena de Múnich por el reglamento UEFA en cuanto al patrocinio de estadios. El hogar del Bayern de Múnich es una joya alemana con capacidad para más de 75.000 personas
Así llega el PSG
Luis Enrique todavía no ha podido celebrar el título de la Ligue 1, donde tiene una complicada semana con tres partidos en siete días, acabando ante el Lens en liga, el segundo clasificado a 6 puntos de los parisinos
Así llega el Bayern de Múnich
Ya campeón de la Bundesliga, el único objetivo del conjunto alemán esta semana ha sido la Champions. En liga empató 3-3 ante el Heidenheim con un once muy diferente al que veremos hoy
El primer finalista
El Arsenal superó al Atlético de Madrid (2-1) en la primera semifinal y estará presente en el Puskas Arena de Hungría
¡Buenas tardes y bienvenidos a la vuelta de semifinales de la Champions League! A partir de las 21.00 horas, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain se enfrentan en el Allianz Arena para buscar una plaza en la gran final de Budapest
La UEFA Champions League llega a su penúltimo partido. Con el Arsenal como primer clasificado para la gran final de Hungría, celebrada en el Puskas Arena de Budapest, es el turno de que concluya la segunda semifinal con un apasionante Bayern de Múnich - Paris Saint-Germain.
Tras un encuentro de ida que sirvió como una oda al fútbol y acabó con un 5-4 favorable para los parisinos, el equipo de Vicent Kompany buscará remontar en el Allianz Arena, mientras que Luis Enrique quiere llegar a la final por segundo año consecutivo y así poder revalidar el título de campeón.
Un Bayern Múnich descansado y campeón de la Bundesliga
El conjunto bávaro llega al encuentro con los deberes hechos en la liga alemana. Tras haberse proclamado campeón de la Bundesliga ante el Stuttgart en la jornada 30, los de Vicent Kompany viven un momento de relajación en Alemania, centrando todos sus esfuerzos en la Champions League.
Antes del partido de ida, los ‘Rojos’ habían continuado por la senda de la victoria en la Bundesliga con victorias ante Bayer Leverkusen y Mainz 05, ambas a domicilio. Pero la derrota en el Parque de los Príncipes ha cambiado los planes del entrenador belga.
Así, con un once lleno de jugadores menos habituales, donde Musiala tan solo jugó la primera mitad, se dejó un empate 3-3 en casa ante el Heidenheim. Un claro signo de una preparación semanal que ha girado en torno a la cita europea.
El PSG se juega la Ligue 1 mientras activa el ‘modo Champions’
Por el contrario, el equipo de Luis Enrique todavía no ha podido proclamarse campeón de liga, teniendo una reñida disputa con el Lens. Actualmente, el conjunto parisino ocupa el liderato a tan solo 6 puntos del equipo lensois, cuando restan 12 puntos en juego.
Tras empatar 2-2 en el Parque de los Príncipes ante el Lorient, los parisinos deberán asegurar una victoria en liga ante el Stade Brestois si no quieren pasar apuros, puesto que, tres días después, tienen un duelo directo ante el Lens.
Así, el ‘Lucho’ tiene por delante una semana donde se juega su presencia en la final de la Champions League y el título de la liga francesa, teniendo que hacer malabares entre un encuentro que se prevé muy duro y físico en Múnich, con una prueba de fuego en la Ligue 1 tan solo cuatro días después.
PSG 5-4 Bayern: partido de ida en las semifinales de la Champions League
El encuentro de ida, disputado en el Parque de los Príncipes, fue uno de esos encuentros que generan pasión por el fútbol. Con 9 goles y una doble remontada local, el encuentro quedó prácticamente abierto para la vuelta en Múnich.
En París, el conjunto de Baviera se adelantó en el marcador tras un gran primer cuarto de hora, gracias a un penalti ejecutado por Harry Kane. Aun así, los parisinos lograron remontar cerca de la media hora de juego tras los tantos de Kvaratskhelia y João Neves.
Antes del descanso habría tiempo para más, dado que Olise volvería a igualar el marcador, y Dembélé daría de nuevo la ventaja a los locales con un penalti en el quinto minuto de añadido.
En la segunda parte los equipos no se relajarían, realizando un cuarto de hora extraordinario por parte de los pupilos de Luis Enrique, donde otra vez Kvaratskhelia y Dembélé pondría un 5-2 que parecía definitivo.
Aun así, los de Kompany no bajaron los brazos y ante del minuto 70, Upamecano y Luis Díaz recortaron distancias para mantener vivas las opciones del Bayern y dejar el 5-4 definitivo.