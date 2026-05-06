Almeida carga contra la UEFA: "Pensé que nos tocó el Arsenal y nos tocó jugar contra la UEFA"

El alcalde de Madrid acusa a la UEFA de haber decantado la eliminatoria de la Champions League a favor del Arsenal al haber designado a un árbitro alemán para el choque

La eliminación del Atlético de Madrid de la Champions League ha generado polémica por la actuación arbitral. Desde el entorno del conjunto rojiblanco elevan las quejas hacia el colegiado. Pero Almeida, alcalde de Madrid y seguidor del Atlético de Madrid, pone el foco en la UEFA y señala que la entidad europea "no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions".

Almeida carga contra la UEFA por la eliminación del Atlético de Madrid

"Cuando vi el sorteo, pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA, y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions", subraya el alcalde de Madrid que ataca a la UEFA por la designación de un colegiado que, según su criterio, perjudico al Atlético de Madrid. "Hubo jugadas que obedecen a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid", apuntó.

Entre las acciones a las que se refiere Almeida están el fuera de juego de Giuliano y, sobre todo, el penalti de Calafiori a Girezmann. En la segunda acción, el alemán indicó falta en ataque de Pubill. "Es incomprensible que no haya una sola toma del fuera de juego de Giuliano cuando es un penalti clarísimo. Hemos visto posteriormente en redes sociales que no era fuera de juego y que salió de su campo. No era fuera de juego y no quisieron reconocerlo", subraya. "El penalti a Griezmann es clamoroso. El árbitro pita una vez que Griezmann cae, la falta de Pubill no existe", comentó. "Y ya lo del descuento es la constatación clara de que el árbitro quería que ese partido acabara lo antes posible y que el Arsenal fuera a Budapest y no fuera el Atlético de Madrid", zanjó el alcalde de Madrid en una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles.

Arteta aplaude la actuación del árbitro en la semifinal entre el Arsenal y el Atlético de Madrid

Estas declaraciones llegan después de que Arteta subrayase que el arbitraje estuvo a la altura de una semifinal de Champions League. "Ha estado muy bien, creo que no ha habido nada", respondió el español al ser preguntado por la actuación arbitral y el posible penalti sobre Griezmann en la segunda mitad cuando el Arsenal ya ganaba 1-0 con el tanto de Bukayo Saka.