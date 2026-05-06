El lugar secreto de Martín Zubimendi: el jugador del Arsenal se pierde en un pueblo de unos 140 habitantes

El centrocampista del Arsenal ha encontrado un lugar dónde descansar cuando su calendario se lo permite, entre club y selección. Hablamos de Uztárroz, un municipio que se encuentra a dos horas aproximadamente de San Sebastián, la ciudad natal del exjugador de la Real Sociedad

Martín Zubimendi es una de las caras más conocidas del fútbol español, tanto por su paso anteriormente por la Real Sociedad y ahora por el Arsenal, tan como con la selección, dónde ya es un fijo con Luis de la Fuente. Sin embargo, el centrocampista ha elegido un refugio escondido para cuando su calendario se lo permite.

En esta ocasión, hablamos de Uztárroz, un municipio que cuenta con unos 140 habitantes. Esta localidad se encuentra en el Pirineo navarro, situado concretamente en el Valle del Roncal. El centrocampista del Arsenal puede disfrutar allí de cierto anonimato que le permite disfrutar del pueblo con más tranquilidad, fuera de los focos que tiene acostumbrado un fútbolista de élite como el jugador del Arsenal.

Uztárroz, el reducto más septentrional del Roncal: casi 140 habitantes y un valle que lo abraza

Uztárroz se encuentra 104 kilómetros de la ciudad de Pamplona. Además, según los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística, INE, el municipio contó con una población de 136 habitantes en 2025, una cifra más baja de la que alcanzó en 2023, llegando a los 151.

Por otro lado, Uztárroz es uno de los siete pueblos del valle del Roncal y el que está ubicado más al norte del mismo. Limita al norte con Larraine y Otsagabia, por el sur con Bidankoze, por el este con Izaba, Erronkari y Urzainki y por el oeste con Ezkaroze. El nombre del pueblo se debe al río que pasa por Navarra, con dos puentes que permiten pasar de un lado al otro.

Uztárroz, entre queso, historia y montaña: el valle que guarda el refugio secreto de Zubimend

Los uztarroztarras, como se le conocen en el pueblo, pueden disfrutar del famoso Museo del Queso y la Trashumancia, dedicado a la historia del queso Roncal y la tradición de la zona. Otra de las actividades más comunes es la visita al Casco Urbano, que está reconocido como una de las arquitecturas más populares del Pirineo, diseñadas con casas de piedras y tejados empinados.

La Iglesia de Santa Engracia es famosa por conservar un órgano barroco de Navarra de 1738, que se encuentra en perfecto estado tras una reciente restauración, siendo además un templo del siglo XVI gótico - renacentista. Muy cerca de Uztárroz se sitúa el Valle de Belagua, perfecto para amantes de los paisajes montañosos y aficionados a las rutas de senderismo.

Por otro lado, Jone Alastuey García fue la primera mujer en presidir la Junta General del Valle del Roncal, desde 2019 hasta 2021, de la que forma parte el lugar secreto y refugio de Martín Zubimendi. El jugador del Arsenal, que ganó ayer martes al Atlético de Madrid, ya pone el foco en sus siguientes retos con el conjunto de Mikel Arteta: la Premier League y la UEFA Champions League. Todo ello, a falta de pocas semanas de conocer la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial, en la que se espera que esté el centrocampista vasco.