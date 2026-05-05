Piti, ex de Rayo Vallecano, Granada o Real Zaragoza, pillado y condenado por rallar un coche en un aparcamiento

El que fuese mítico centrocampista del conjunto rayista y que también tuvo un breve paso por el cuadro andaluz y maño, ha sido condenado a seis meses de multa, el pago de unos 500 euros y las cosas del procedimiento. Los hechos sucedieron en octubre de 2022 y el vehículo pertenecía al presidente del Atlético Pinto de Madrid

Puede que los aficionados más veteranos del Rayo Vallecano no sepan de quien se trata si se menciona a Francisco Medina Luna. Pero sin lo nombramos por su apodo, Piti, posiblemente muchos ya se ubiquen. Piti defendió los colores del Rayo Vallecano en más de 200 partidos y además pasó por otros conjuntos españoles como Granada, Hércules, Ciudad de Murcia o Real Zaragoza, donde se formó en sus categorías inferiores.

Piti, que tras dejar el fútbol profesional, se volvió a enfundar unas botas en 2020 para jugar en el Atlético Pinto de Madrid, equipo del que también era propietario, se ha convertido en noticia en los últimos días tras ser condenado y declarado culpable de rallar un coche en un aparcamiento. Todo ocurrió en octubre de 2022 y hasta hace unos días la sentencia 500 euros de multa, además de tener que asumir los costes íntegros del procedimiento, no se ha dado a conocer.

Piti, mítico centrocampista del Rayo Vallecano, pillado rallando un coche con unas llaves

Piti llevó a cabo el acto delictivo en octubre de 2022 cuando en torno a las 19 horas del 12 de dicho mes según ha relatado el diario El Mundo, el ex futbolista se acercó a un Audi Q7 que se encontraba estacionado en el parking del centro comercial Las Rozas Village y con las llaves de su propio vehículo rayó el coche del que era en ese momento el presidente del Atlético Pinto, José María Garzón.

El presidente había tomado el control total del Atlético Pinto ese mismo día y Piti tomó la decisión de rallarle el coche. La mala suerte se le apareció a Piti ya que al ex jugador del Rayo Vallecano lo grabaron tanto las cámaras del centro comercial como las que tenía el vehículo instaladas en su interior.

Piti admitió los hechos

Piti no pudo esconder que el había sido el autor de los hechos y tras una larga espera de casi cuatro años, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid condenó a seis meses de multa a una razón de cuatro euros por día (hace un total de 550 euros) y a asumir el coste íntegro del procedimiento judicial. Garzón se representó a si mismo al ser abogado y este también verá como Piti tiene que pagarle los daños que le provocó a su vehículo que ascienden a cerca de 800 euros. Piti arañó con su llave la puerta delantera derecha, la puerta trasera derecha y la aleta trasera derecha.

Piti en su etapa en el Rayo Vallecano

Piti y una carrera bicentenaria en el Rayo Vallecano

Los más de 200 partidos de Piti en el Rayo Vallecano, 223 concretamente, le dieron para marcar una nada despreciable cantidad de 53 goles jugando como centrocampista. Tras su última etapa en Vallecas, empezó un periplo por el fútbol internacional pasando por el AR Larisa de Grecia o el Jamshedpur de la India antes de regresar a España para jugar sus últimos partidos en el Atlético Pinto de Madrid.