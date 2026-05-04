Llamamiento sevillista en favor de Antony, estrella del Betis: "Debe estar en el Mundial"

El extremo pide paso a Ancelotti con una nueva asistencia y Pintinho, leyenda nervionense, pide su presencia en la cita mundialista al "no haber jugadores de categoría", a la par que carga contra Vinicius y ve favorita a España para coronarse

Antony volvió a ser decisivo en el triunfo del Betis contra el Oviedo del pasado domingo al servir en bandeja el segundo tanto a Abde después de robar el balón, y este curso suma 13 goles 10 asistencias, registros espectaculares pese a sus molestias en el pubis, que, sin embargo, no le garantizan su presencia en el Mundial 2026.

De hecho, se quedó fuera de la lista anterior de Ancelotti, si bien las recientes bajas en ataque le da algunas opciones de que finalmente Ancelotti se lo lleve a la prestigiosa cita, lo que ya piden numerosas voces del mundo futbolístico por su rendimiento en el Betis.

Respaldo que también procede del eterno rival verdiblanco, lo que resulta especialmente llamativo, pues un sevillista ilustre y compatriota de la estrella heliopolitana, reconoce que Brasil no puede prescindir de las virtudes de Antony ante lo que considera una degradación considerable de la calidad del combinado canarinho.

Pintinho pide a Antony para el Mundial: "Tiene que estar con Brasil"

De este modo, Pintinho, leyenda nervionense y que llegó a ser internacional con su país, aseguró en ESTADIO Deportivo que Ancelotti se equivocaría si no cuenta para el futbolista bético en la convocatoria definitiva.

"Yo pienso que debe jugar el Mundial, que tiene que estar con Brasil, porque es un buen jugador, que está rindiendo a alto nivel en el Betis y ahora en nuestra selección no existen jugadores que destaquen de verdad", señaló Pintinho, que incidió en el paso atrás de la verdeamarelha en los últimos años.

"No veo futbolistas de categoría en Brasil para volver a ser lo que fue en un Mundial. En mi época había un equipazo. Pues no se quieren llevara a Neymar... (risas). Por eso, opino que Antony puede aportar en la Seleçao y tiene que estar ahí", comentó el brasileño, que le pide mucho más al que se le considera el puntal del actual Brasil: Vinicius.

Vuelve a la carga contra Vinicius: "He jugado con 20 jugadores mejores"

En una entrevista el pasado enero, no se cortó a la hora de criticar al extremo del Real Madrid, al que llamó "payaso, desagradecido, tonto y provocador". "En ese momento mucha gente me criticó por mis palabras, pero ahora me dan la razón y les digo que ya no, que el momento de apoyarme era por entonces", explicó Pintinho, que, más sosegado, le reprochó a Vinicius su falta de compromiso.

"Yo he jugado con al menos 20 jugadores mejores que Vinicius. Es un jugador bueno, pero tiene que asumir la responsabilidad, no puede jugar solo para él. No tengo nada en contra de él, pero debe aceptar lo que diga el entrenador. Si va jugar, bien y si no, también. Tiene la oportunidad de jugar en Brasil, en un Mundial y tiene que aprovecharlo. Los entrenadores deben hablarle claro, hacer lo que tengan que hacer", apuntó a ESTADIO Deportivo Pintinho que reconoce que no disputó ningún Mundial por su propia culpa.

"No fui a ningún Mundial por indisciplinado"

"Yo fui llamado para las eliminatorias, pero no jugué ningún Mundial por indisciplinado. Los entrenadores me venían a ver a Sevilla, pero entonces la gente les decía que yo salía mucho por la noche. Perdí la oportunidad de jugar en tres mundiales por mi culpa, lo asumo", apuntó el exmedio sevillista, que ve a España como favorita en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Pintinho apuesta por España en el Mundial y Pedri es su debilidad

"Tiene muy buenos jugadores y debería aprovechar esa situación; yo en los años que llevo aquí, que son muchos, nunca he visto una Selección Española mejor. No sé si va a repetir esta plantilla tan buena en muchos años. En todas las líneas hay muchísima calidad y debe asumir la responsabilidad como favorita para ganarlo, como hacía la Brasil de los buenos tiempos", afirmó Pintinho, que tiene una debilidad.

"El centro del campo maravilloso. Yo soy de Pedri, Pedri para mí es otra cosa, es diferente parece brasileño", afirmó con admiración un futbolista que brilló en la medular sevillista a principios de los ochenta.