Sevilla - Real Sociedad, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo on line

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta al Sevilla con la Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán, clave para la salvación

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta al Sevilla y a la Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán, una finalísima para los nervionense en busca de la salvación. ¡Hay mucho en juego!

A dos puntos de la salvación, el Sevilla precisa los tres puntos para adelantar al alavés y salir del 'infierno' para aumentar sus opciones reales de no bajar a tenor de que cierra el curso contra Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta.

Los resultados han sonreído al Sevilla al margen del triunfo del Mallorca y el número de equipos implicados ha subido, entre ellos el Espanyol, que visita el próximo fin de semana Nervión.

El técnico sevillista no dispone para este partido del sancionado Sow ni del lesionado Manu Bueno, por lo que tendrá que recomponer el centro del campo. Eso sí, recupera a Azpilicueta, que, a priori, empezará en el banquillo al estar recién restablecido. En cualquier caso, ha citado a todos los disponibles.

A la espera de conocer los onces oficiales, estas son las posibles alineaciones de Sevilla y Real Sociedad.

El Sevilla afronta esta noche una auténtica final contra la Real Sociedad en la que está en juego buena parte de sus posibilidades de salvar la categoría, pues no ganar complicaría sobremanera evitar el desastre del descenso.

Ahora mismo se encuentra a dos puntos de la salvación, pero con un triunfo saldría del infierno merced a que los resultados de la mayoría de sus rivales directos, a excepción del cosechado por el Mallorca, le han sonreído, y con los tres puntos daría un paso de gigante, aunque ni mucho menos definitivo.

Para ello, García Plaza pierde a dos futbolistas que han entrado en sus planes desde su llegada y que le obligarán a reconstruir el dentro del campo, pues Sow no estará por sanción, y Manu Bueno por la lesión sufrida en la pasada semana. Por el contrario, ya está a su disposición César Azpilicueta, si bien el míster señaló que no está para los 90 minutos.

La Real Sociedad, con cuatro bajas y poco en juego

Enfrente tendrá a una Real Sociedad con Europa garantizada tras ganar la Copa y con el quinto puesto que podría permitir jugar la Champions a diez puntos a falta de cuatro jornadas, por lo que básicamente solo se juega quedar un poco más arriba en la tabla por la compensación económica por posicionamiento.

Pellegrino Matarazzo no dispone para la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán, con los lesionados Zubeldia, Karrikaburu, Rupérez, Odriozola y Guedes. El portugués, con molestias en el tobillo, no ha viajado a pesar de que el sábado reapareció con el grupo.