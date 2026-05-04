Horario, canal y dónde ver hoy otra vez en abierto en TV y online el Sevilla - Real Sociedad de LaLiga

Los de García Plaza vuelven a depender de sí mismos para salvarse y, empezando por ganar este lunes para abandonar la zona de descenso, necesitan aprovechar sus tres duelos como anfitrión hasta el epílogo para alejarse cuanto le sea posible; enfrente, un rival con aspiraciones aún

El Sevilla FC, que viene de caer en descenso tras la derrota sobre la bocina en Pamplona, saldrá del pozo si vence este lunes a la Real Sociedad en el partido que cierra la jornada 34ª de LaLiga, ya que, aunque el viernes ganó el RCD Mallorca para despegarse un poco de abajo, la derrota del Deportivo Alavés ante el Athletic Club en el derbi vasco y la goleada sufrida por el Levante UD en Villarreal aseguran a los dos Luis García Plaza una alegría si encadenan sendos triunfos como locales. Enfrente, un oponente con los deberes hechos, pues aseguró la Europa League ganando la Copa del Rey, pero que no renuncia aún a una quinta plaza que podría ser (lo es ahora) de Champions League.

Sevilla FC - Real Sociedad: los árbitros

El CTA designó en la víspera como árbitro principal al valenciano Martínez Munuera, de 43 años. Al frente del VAR estará el gallego Iglesias Villanueva. Con el de Benidorm suman los blanquirrojos 19 triunfos, siete empates y 12 derrotas. En realidad, sólo han caído una vez (la última, 5-2 ante el Barça) de las quince ocasiones más recientes (11V 4E 1D), mientras que, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, encadena siete triunfos (entre ellos, el decisivo para salvarse del 1-0 a la UD Las Palmas en la 24/25) y una igualada en ocho comparecencias. Por su parte, el balance con los easonenses es más equilibrados (10V 11E 12D), con sólo una derrota en los nueve más cercanos.

Sevilla FC - Real Sociedad: fecha y hora del partido de la 34ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque de la 34ª jornada en el Ramón Sánchez-Pizjuán arrancará a las 21:00 horas de este lunes 4 de mayo de 2026, cuando en la capital andaluza se esperan al fin cielos mayormente despejados, sin probabilidad de lluvia (0%) y con una temperatura agradable, entre los 22º del inicio y los 20º del final. Soplarán vientos del O de unos 15 k/h.

Sevilla No Iniciado - R. Sociedad

Sevilla FC - Real Sociedad: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre blanquirrojos y albiazules será retransmitido en directo y en abierto de nuevo por Teledeporte y la app rtveplay. Además, se podrá sintonizar por DAZN LaLiga a través de la propia plataforma británica o los diales designados a tal efecto en Movistar Plus y Orange TV.

Sevilla FC - Real Sociedad: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre nervionenses y donostiarras. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los nervionenses, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo hispalense.