Manu Bueno, con un edema óseo, baja confirmada de penúltima hora en Nervión

El pivote jerezano se retiró lesionado de la sesión sabatina tras sufrir una contusión en el plataforma tibial de la rodilla derecha y no podrá estar este lunes en la final de los de Luis García Plaza ante la Real Sociedad

Parecía que la de Marcao Teixeira, operado de una fractura del hueso escafoides de su pie izquierdo y ausenta ya hasta pretemporada, iba a ser la única baja obligada de Luis García Plaza para la final de este lunes 4 de mayo a partir de las 21:00 horas en casa ante la Real Sociedad, más allá de un Djibril Sow que cumplió en Pamplona ciclo de amonestaciones, pero Manu Bueno, otro que opera en la medular como el internacional suizo, se ha retirado lesionado de la sesión sabatina, celebrada esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El jerezano, que había sido fijo en los planes del técnico madrileño desde que ingresara tras el descanso en su debut en el Carlos Tartiere, ejerciendo como titular frente a Atlético de Madrid y Levante UD, se quedó en el banquillo ante el CA Osasuna y, de momento, se perderá el compromiso ante los donostiarras y puede que alguno más, pues sufre un edema óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha, una dolencia dolorosa fruto de una contusión durante el trabajo con sus compañeros que, ahora, deberá absorberse por parte de su cuerpo antes de definir mejor el tiempo de recuperación.

Azpilicueta y Suazo se apuntan a la importante cita

Aparte de la contingencia de Manu Bueno, la penúltima sesión de entrenamiento del Sevilla FC en las instalaciones de la Carretera de Utrera se desarrolló con normalidad y sin novedades. Se confirma que César Azpilicueta y Gabriel Suazo están completamente recuperados de sus problemas físicos. De esta forma, el central y lateral derecho navarro ha dejado atrás su enésima rotura fibrilar, en esta ocasión en el aductor derecho, mientras que el lateral zurdo chileno volvió de tierras navarras con un brazo en cabestrillo, aunque su luxación en el hombro derecho no ha ido a más.

A puerta cerrada, pero sentirán el calor de su gente

La primera plantilla del Sevilla FC abrochará su preparación del partido de este lunes ante la Real Sociedad con una última sesión dominical a partir de las 10:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tras la que Luis García Plaza comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araújo. Será una jornada a puerta cerrada, si bien las peñas de la entidad han preparado varias actuaciones para que, a través de los muros, los profesionales sientan su calor. De esta forma, sus emblemas y banderas se han podido ver toda la semana en las paredes de los dos recintos de trabajo. Y Biris Norte ha citado a los hinchas que lo deseen a partir de las 11:30 horas junto al mosaico de Preferencia para hacerse notar.