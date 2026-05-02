Marcelino ya habla de su salida del Villarreal: "Hay que seguir unos tiempos y salir como amigos"

El técnico asturiano se mostró muy feliz por lograr la segunda clasificación consecutiva para la Champions y reconoce por primera vez que su marcha es un hecho que se sabrá "en poco tiempo"

Marcelino García Toral era un hombre muy feliz en la sala de prensa de La Cerámica tras conseguir matemáticamente el objetivo de llevar al Villarreal a la Champions League por segundo año consecutivo.

"Hoy ha sido ya matemático, jugamos ante nuestra afición, entramos creo que por la puerta grande en la Champions otra vez. La manera creo que ha sido muy brillante y cumplimos un gran reto. Fuimos ambiciosos desde el inicio al plantearnos este objetivo y lo conseguimos. No era sencillo, es la primera vez en la historia del Villarreal que eso ocurre. Para equipos muy consolidados, digo que no sean el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, es muy, muy, muy difícil. Y gracias a todos, y especialmente a los futbolistas, que han peleado, que han jugado, que han trabajado. Ahí están los números, números estratosféricos, y que nos permite, a falta de cuatro jornadas, sacar 18 puntos al quinto, 8 al cuarto, más de 20 a los siguientes. Me parece que es bueno, extraordinario, porque es algo no habitual. Así que enhorabuena para todos, todos los futbolistas, porque, como se ha visto hoy, han entrado unos, o han empezado unos, mejor dicho, han entrado otros y todos han tenido una implicación y unas ganas de ganar y de competir tremendas. Yo solo puedo estar muy, muy, muy agradecido, muy, pero mucho", ha reconocido Marcelino.

Su celebración olía a posible despedida

"Lo sabremos yo creo que en poco tiempo, pues cuando decidamos ambas partes comunicar cuál será el futuro. Yo, más que despedida, es agradecimiento. He pasado una etapa anterior aquí extraordinaria y esta, hasta el día de hoy, también lo es. La afición siempre se ha portado muy bien conmigo, me ha respetado, me ha querido. Cierto es que hemos logrado en este tiempo resultados extraordinarios, ha sido bonito el día de hoy en general, porque te metes en Champions y, siempre respetando al Levante, que está jugándose la categoría, pero fijándonos en nosotros mismos".

El cariño de la afición

"Orgulloso, por un lado, por lo que compete a nuestro trabajo, y agradecido, agradecidísimo a la gente. Creo que en la vida hay que ser agradecido siempre y a mí me han tratado fenomenal y me siguen tratando fenomenal, y solo cabe darles mi agradecimiento. Eso a la vez conllevaba una responsabilidad enorme, porque sobre todo cuando llegamos aquí, por noviembre del 23, la situación era muy, muy, muy complicada. Vinimos porque creíamos que podíamos girarla, pero también teníamos una responsabilidad muy grande. A medida que vas ganando, creciendo, aumenta la responsabilidad. Y luego tengo muy buena relación con los dirigentes, con todas las personas del club, y eso, pues cuando hay un sentimiento añadido a lo que es el trabajo, la responsabilidad pues va aumentando".

Los motivos de su salida

"Creo que hay que seguir unos tiempos, y esos tiempos vienen marcados por las conversaciones y por el mutuo acuerdo. Nosotros, cuando llegamos aquí, teníamos varios propósitos: a nivel deportivo, cambiar una dinámica muy negativa y había bastante miedo, incertidumbre con respecto al presente y al futuro. Lo hemos logrado. Rejuvenecer una plantilla también en el terreno deportivo y salir como amigos, como lo que somos. Entonces, dentro de todos esos propósitos, si nos toca salir, pues saldremos y decidiremos cuándo y cómo, como un acuerdo. No hay nada que esconder y está todo muy claro, desde hace tiempo que está muy claro. Así que hemos acordado pues una situación, hemos continuado como siempre, con el mismo camino y teniendo el propósito por encima de todo del Villarreal, de buscar lo mejor, encontrar, buscar y encontrar lo mejor para Villarreal. Y hoy sí que podemos testificar que lo hemos encontrado entre todos y entonces pues felices por ello. Y repito que en poco tiempo se sabrá la solución definitiva".

El regreso de Kambwala un año después

"En ese camino tan alegre, de tantos buenos resultados, hay momentos muy complicados. Y nosotros hemos vivido aquí situaciones muy complejas a nivel de lesiones, porque Juan Foyth ha tenido muchas lesiones y además importantes, como puede ser la rotura del tendón. Kambwala, una rotura que aunque ya lleva entrenando, poco a poco va cogiendo la forma, pero son siete meses u ocho. Logan Costa, nueve meses. Pau Cabanes, otros ocho o nueve meses, que tiene que romper dos cruzados y un tendón del bíceps en pretemporada. Es algo inusual, absolutamente inusual en todos los años que llevamos trabajando. Y ese día a día para ellos también debemos de recordarlo. Y creo que lo ha pasado muy mal. Los que estamos alrededor sabemos cómo se pasa y los que hemos tenido lesiones también importantes de muchísimos meses, pues sabemos cómo son esos momentos. Y bueno, hay que añadir otra felicidad y es que Willy Kambwala ha vuelto a participar con el equipo. Pone fin a una temporada larga de lesión, de recuperación de un día y otro, un día y otro. Es un chico joven, con un espíritu, además, fabuloso y que seguro pues le quedan muchos años para disfrutar. El fútbol tiene estos momentos, buenos y malos. Esperemos que en su carrera tenga muchos más buenos que este momento, que estos ocho meses que le ha tocado pasar".

El tramo final de la temporada del Villarreal

"Nosotros creo que tenemos bonitos retos. Una vez conseguido el principal, el que consideramos dificilísimo, pues mira, antes de que empiece el Atlético de Madrid a jugar, pues tenemos ocho puntos más. Antes de que empiece el Real Madrid a jugar, tenemos seis menos. Quedar terceros en los últimos, no sé si 15 años, solo lo ha hecho el Girona una vez. Nosotros podemos ser los segundos. Creo que esa es la mentalidad que debemos tener hasta el final. Nos quedan 20 días. El equipo viene trabajando bien y luego el caprichoso calendario nos ha tocado que podemos jugar con tres equipos. Ya lo hemos hecho contra Levante. Nos queda el Mallorca, que está en la pelea por evitar el descenso. Y dependiendo de estos dos partidos, pues también puede estar el Sevilla. Y tenemos que ser lo máximo profesionales posibles con todos y cada uno. No es un partido, son tres. Vamos a intentar ser igualmente competitivos en el siguiente, por hablar de uno en uno".