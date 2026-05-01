Castro: "El Villarreal no es fácil, pero tampoco lo somos nosotros"

El técnico granota confirma el regreso de Etta Eyong a La Cerámica -su club tendrá que pagar para que juegue-, e igualmente admite que Dela estará ausente por unas molestias en el aductor

Luis Castro no se esconde. Sabe perfectamente el escenario que le espera a su equipo este sábado en La Cerámica, pero también deja claro que el Levante no viaja como víctima. El técnico granota asumió la dificultad del reto, aunque quiso dejar bien claro que competirán de tú a tú.

Al Villarreal también se le puede ganar

"Son partidos difíciles, como todos en LaLiga, ellos tienen jugadores diferenciales pero en un partido le puedes ganar también. No es fácil, pero tampoco es fácil ganarnos a nosotros, tampoco al Real Oviedo o al Sevilla, que están ahora más abajo. Son detalles y esos detalles también cuentan. Tenemos que estar preparados, porque son equipos que si estás menos concentrado la probabilidad de que te hagan daño es más grande por los jugadores que tienen", comentó en la previa.

Castro insistió en que, más allá del potencial del Villarreal, el partido se decidirá en pequeños matices. En ese margen donde se mueven los encuentros igualados y donde su equipo quiere hacerse fuerte.

El técnico no renuncia a su idea de competir desde el juego y desde la personalidad. "El partido son once contra once, vas a intentar hacer tu fútbol y lo mejor que sabes. En nuestra casa estuvimos bien y son equipos duros pero contra el Barcelona la primera ocasión es nuestra y contra el Real Madrid y Atlético hemos tenido ocasiones", recordó, poniendo en valor que su equipo ya ha sido capaz de plantar cara a rivales de primer nivel.

Confirma la ausencia de Dela y la presencia de Etta Eyong

En el capítulo de bajas, confirmó la ausencia de Adrián de la Fuente ‘Dela’, que no podrá estar por unas molestias en el aductor, mientras que sí contará con Etta Eyong. "El delantero camerunés está disponible", aseguró Castro, aunque su participación no es solo una cuestión deportiva. Si el Levante decide alinearlo, deberá abonar 300.000 euros al Villarreal, tal y como quedó estipulado en el acuerdo de traspaso del pasado verano.

La Cerámica, un feudo casi inexpugnable

Sin perder de vista el contexto, el técnico portugués tiene muy en cuenta el potencial del 'Submarino' amarillo, especialmente en su estadio, donde se destaca como uno de los más fiables del campeonato. Su margen de error se reduce al mínimo. "Si el Mallorca gana, pierde o empate no va a cambiar nada, nosotros tenemos que jugar para ganar. Sabiendo que es muy difícil. Después del Barcelona, el Villarreal es el segundo equipo que ha perdido menos puntos en su casa. Sabemos el equipo que tienen, en calidad individual la plantilla es una de las mejores de LaLiga de lejos, es muy fuerte. Tienen algunos momentos de partido que son muy fuertes", analizó.

Se sabe de memoria al Villarreal

El entrenador luso también valoró la personalidad del rival. Un equipo reconocible, que no suele desviarse de su plan y que mantiene una línea muy definida independientemente del contexto del partido. "El Villarreal es un equipo con una identidad muy clara, no cambia mucho. Su entrenador no va a cambiar", apuntó, dejando entrever que espera un guion similar al de otros encuentros del conjunto amarillo.

La clave está en la defensa: tres partidos sin encajar

En cuanto a su equipo, Castro destacó la evolución defensiva de las últimas semanas, uno de los aspectos que más ha trabajado el cuerpo técnico y que empieza a dar resultados.

El Levante encadena tres partidos sin encajar, pero el entrenador quiso ir más allá del dato. "Para defender bien no son sólo los defensores, es la organización defensiva de los equipos. Son los delanteros, los medios… hay muchas cosas que poco a poco están mejor y cada semana vamos mejorando. Más que no recibir, los rivales no nos han generado ocasiones claras de gol. Pienso que todos los jugadores han participado y todos han estado al nivel para pelear por los partidos y jugar cara a cara", explicó.