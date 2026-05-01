Mouriño ya está recuperado y disponible para volver al once de Marcelino

El lateral uruguayo ha superado su lesión tras una semana de incertidumbre y ya se ejercita con normalidad junto al resto de compañeros; Marcelino valora su titularidad o seguir confiando en Freeman

El Villarreal sigue afinando su puesta a punto de cara al derbi ante el Levante con la buena noticia de la semana en forma de recuperación. Santiago Mouriño, que encendió todas las alarmas en el partido en el Carlos Tartiere, vuelve a estar disponible para el tramo final de la temporada.

Mouriño ya entrena con normalidad

El conjunto de Marcelino completó este 1 de mayo una nueva sesión de trabajo en la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, en Miralcamp, ya con la vista puesta en el choque del sábado en La Cerámica. Una sesión más dentro de la rutina competitiva salvo por un detalle que no ha pasado desapercibido. Tal y como pudo comprobar ESTADIO Deportivo, Mouriño entrenó con total normalidad, al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Sin limitaciones aparentes, sin trabajo específico y, lo que también resulta significativo, con gestos de normalidad absoluta. Incluso se le pudo ver sonriente durante varios tramos del entrenamiento, una imagen que contrasta de lleno con la preocupación que generó su salida del campo hace apenas unos días.

Se lesionó en Oviedo: "Es menos leve de lo esperado"

El lateral uruguayo tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido ante el Real Oviedo tras un fuerte golpe en el tobillo en la recta final del partido. La acción, un pisotón en una jugada fortuita, dejó algunas imágenes inquietantes. Mouriño se fue al suelo con evidentes gestos de dolor, llegó a tocarse también la rodilla y, aunque intentó continuar, terminó pidiendo el cambio pocos minutos después.

Las palabras de Marcelino tras el encuentro no ayudaron a rebajar la inquietud. El técnico asturiano habló de un impacto fuerte en el tobillo y de un movimiento en la rodilla que obligaba a esperar a la evolución. Un mensaje que, más que tranquilizar, aumentó la sensación de que podía tratarse de algo serio. Pocos días después, el propio entrenador de Villaviciosa reconocía ante los medios que "la lesión es menos leve de lo inicialmente esperado", lo que obligaba a ser cautos con su recuperación a la espera de que se sometiese a nuevas pruebas médicas.

Sin parte médico oficial: un secretismo que ha dado lugar a especulaciones

Sin embargo, con el paso de los días, el escenario ha ido mejorando. Dentro del club siempre se ha transmitido un cierto optimismo, aunque con cautela. Y ahí es donde entra otro de los factores que han marcado este caso, el hermetismo con el que el club ha tratado este asunto. Y es que el Villarreal ha optado por no hacer público ningún parte médico oficial sobre el estado de Mouriño, decisión que ha generado cierta incertidumbre en torno a su situación real y que ha alimentado todo tipo de interpretaciones. No ha habido diagnóstico detallado, ni plazos, ni confirmaciones. Solo silencio y trabajo interno.

En ese contexto, la imagen de este viernes cobra aún más valor. Ver a Mouriño integrado completamente en la dinámica del grupo y sin aparentes molestias invita a pensar que el susto ha quedado atrás. Un alivio importante para Marcelino, teniendo en cuenta el peso que ha adquirido el uruguayo esta temporada.

Pieza fundamental de Marcelino, que valora su vuelta al once

No en vano, se ha consolidado como uno de los pilares de la defensa. Ha participado en 25 partidos de LaLiga, siendo titular en prácticamente todos, y su rendimiento le ha situado como uno de los defensas más fiables del equipo. Su posible ausencia, aunque fuera puntual, habría supuesto un contratiempo en un tramo decisivo.

Ahora, la incógnita no está tanto en su disponibilidad como en su rol. Marcelino ya dejó caer en la previa que había que esperar a los entrenamientos para tomar una decisión, y aunque todo apunta a que entrará en convocatoria, no está del todo claro si regresará directamente al once o si se mantendrá la alternativa de Freeman, que ha cumplido en su ausencia.

Buchanan sigue mejorando; Foyth y Cabanes al margen

En paralelo, el equipo sigue preparando el partido con relativa normalidad. Buchanan continúa dando pasos hacia su plena integración y también ha trabajado con el grupo, mientras que las únicas ausencias siguen siendo Juan Foyth y Pau Cabanes, que continúan al margen.