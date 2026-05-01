Girona - Mallorca: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la Liga Ea Sports

Los pupilos de Míchel y Demichelis buscarán tres puntos este viernes a partir de las 21:00 horas en el arranque de la jornada 34 de LaLiga EA Sports

Girona y Mallorca serán los dos protagonistas que levanten el telón de la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Ni Girona y mucho menos el Mallorca, tienen aún cerrada su permanencia en Primera por lo que en Montilivi habrá mucho en juego en un choque que podría dar un vuelco importante en la zona baja de la tabla en función del resultado que se produzca.

Horario y dónde ver en tv y online el partido entre Girona y Mallorca

El encuentro entre Girona y Mallorca dará comienzo este viernes a partir de las 20:00 horas en el Estadio de Montilivi. Además de asistir a las propias gradas del feudo gironí, si como espectador desea presenciar el encuentro en televisión, podrá hacerlo a través del canal M+ LaLiga. Además, si prefiere presenciarlo de manera online, en ESTADIO Deportivo, desde dos horas antes del comienzo del duelo entre Girona y Mallorca, podrá seguir la previa más completa del duelo en Montilivi. Luego tendrá la oportunidad de seguir el minuto a minuto entre gironís y bermellones, la crónica del choque y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación posible de Girona hoy en LaLiga EA Sports

El Girona de Míchel ocupa al arranque de la jornada 34 de LaLiga EA Sports la posición número 15 de la tabla. Con 38 puntos el Girona tiene el descenso a cuatro que marca actualmente el Sevilla. Las dos últimas derrotas del Girona ante Valencia y Real Betis y un pobre cuatro de 15 en los últimos cinco encuentros ha metido en problemas al cuadro de Míchel.

Respecto al once titular que podría plantear este viernes Míchel para tratar de superar al Mallorca, los gironís cuentan con la duda de Van de Beek que continúa recuperándose de una rotura en el tendón de Aquiles aunque ya entrena con el grupo. Álex Moreno será baja segura por tener que cumplir ciclo de amarillas.

Alineación posible Girona: Gazzaniga, Vitor Reis, Alejandro Francés, Blind, Arnau, Iván Martín, Witsel, Bryan Gil, Ounahi, Joe Roca y Tsygankov.

Alineación posible del Mallorca hoy en LaLiga EA Sports

En el caso del Mallorca de Demichelis, los bermellones dependen de sus propios resultados para salvarse pero un tropiezo y una victoria del Sevilla volvería a meter a los baleares en puestos de descenso. El Mallorca suma 35 puntos, solo uno por encima de los de Nervión por lo que la tensión en Montilivi será máxima para evitar caer en los puestos de descenso.

En relación al once titular del Mallorca, los de Demichelis llegan a este duelo con las dudas de Lucas Bergström que se ha ejercitado al margen del grupo esta semana por molestias sin determinar por parte del club. Se espera la vuelta casi segura de Zito Luvumbo tras recuperarse de su lesión de isquiotibiales, Marash Kumbulla que está de vuelta de sus molestias en el aductor y un Muriqi que será complicado que se lo pierda a pesar de haberse ejercitado al margen del grupo.

Girona No Iniciado - Mallorca

Alineación posible del Mallorca: Leo Román, Mascarell, Valjent, Maffeo, Mojica, Sergi Darder, Morlanes, Samú Costa, Pablo Torre, Muriqi y Virgili.